Как Бенедикт XVI провёл Рождество

14 января, в день, когда Папа на покое Бенедикт XVI получил первую дозу вакцины от COVID-19, его особый секретарь архиепископ Георг Генсвайн, который является также префектом Папского дома, рассказал в интервью Vatican News о том, как пандемия отразилась на в ватиканском монастыре Mater Ecclesiae и как Бенедикт XVI провел первое Рождество без своего брата.

В этом году присутствие монсеньора Георга Ратцингера было духовным: Папа Бенедикт многократно прослушал записи хора, которым руководил его брат, в том числе Рождественскую ораторию Баха. «Эта утрата ранила Бенедикта, — пояснил монсеньор Генсвайн, — и во время праздников рана болела, но он сказал, что чувствовал также утешение от Господа, уверенность, что брат живет теперь в Его объятиях».

Повседневная жизнь монастыря, в котором живет Папа на покое, во время пандемии практически не изменилась, если не считать сокращения числа посетителей. Бенедикт XVI следит за новостями по телевизору и разделяет со всеми обеспокоенность тем, что происходит в мире. Некоторые из его знакомых скончались от COVID-19.

Монсеньор Генсвайн сообщил, что Папа Ратцингер физически слаб, но сохраняет абсолютную ясность ума. Он передвигается с помощью ходунков, его голос также ослаб, он отдыхает больше, чем прежде, но тем не менее выходит со своим секретарем на прогулку по Ватиканским садам каждый день несмотря на холод. Ежедневно монсеньор Генсвайн служит Мессу вместе с Папой Бенедиктом, который остается сидеть. Для ежедневных молитв для Папы на покое подготовили тексты Литургии часов с увеличенным шрифтом. Папа Бенедикт по-прежнему каждый день разделяет трапезу со всеми обитателями монастыря.



(На фото — Сады Ватикана, вид на монастырь Mater Ecclesiae)