К Нотр-Даму вновь водят экскурсии: открылась крипта собора

Археологический склеп у собора Парижской Богоматери вновь открылся для публики. Посетителей приглашают на выставку, которая рассказывает об истории собора и роли, которую сыграли в его судьбе писатель Виктор Гюго и архитектор Эжен Виоле-ле-Дюк.

Экспозиция отдает дань уважения Виктору Гюго, чей роман «Собор Парижской Богоматери», был издан в 1831 году, а также Эжену Виолле-ле-Дюк, который несколько лет спустя возглавил реставрацию собора, в том числе реконструкцию средневекового шпиля. Сам архитектор сравнивал свою работу с летучей мышью, так как готический свод напоминал структуру крыла этого животного.

Выставка будет открыта для публики до конца 2022 года. Склеп не пострадал во время пожара в апреле прошлого года, однако стены внутри несколько раз очищали от токсичной свинцовой пыли.

«В XIX веке здание собора было в плачевном состоянии, со времен революций статуи королей были разбиты, основная конструкция ослаблена. Сам Виктор Гюго был расстроен состоянием исторического наследия. Поэтому как писатель он сражался с разрушителями, теми, кто хотел тогда прибрать к рукам старые здания, чтобы превратить их в каменоломни. И его роман внес свой вклад в то, чтобы сделать этот собор национальным памятником», — говорит куратор выставки Анне де Моднар.



Источник: «Культура»