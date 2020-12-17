К предстоящему визиту Папы Франциска в Ирак

«Сообщение о визите Папы Франциска в Ирак в начале марта 2021 г. вызвало слезы радости и эмоций у многих граждан этой страны». Такой комментарий дал кардинал Фернандо Филони в своей статье, опубликованной в L’Osservatore Romano.Высокий иерарх отметил, что, хотя этого ждали давно, официальная новость с точной датой: 5-8 марта 2021 г., стала большой неожиданностью. Напомним, что 74-летний итальянский кардинал Филони – в настоящее время Великий магистр рыцарского Ордена Гроба Господня в Иерусалиме – в 2001-06 годах был Апостольским нунцием в Ираке, а в 2011-19 годах возглавлял Конгрегацию евангелизации народов .

Кардинал Филони отметил, что с геополитической точки зрения Ирак является своеобразным связующим звеном между Ближним Востоком и Центральной и Западной Азией. Плодородие его земель в междуречье Тигра и Евфрата в сочетании с богатыми месторождениями нефти с давних времен легли в основу как его успешного экономического развития, так и пережитых им войн и страданий. «Папа обнаружит в глубинах этой, пропитанной кровью множества конфликтов, земли, богатейшую историю, ставшую достоянием ее коренных жителей», – убежден ватиканский дипломат. Он с горечью констатировал, что за последние сто лет количество проживающих в Ираке христиан очень резко сокращалось, хотя этот процесс, временами ускорявшийся, в другие времена шел постепенно. Еще несколько десятилетий назад христиане в основном проживали в Багдаде, который, будучи столицей страны, мог предоставить наилучшие условия для бизнеса и поиска работы. Христиане также населяли Ниневийскую равнину и Северный Курдистан. Именно здесь доминиканские миссионеры, прибывшие из итальянской Тосканы, в 1787 г. составили первый словарь и систематизировали грамматику курдского языка.

По словам бывшего префекта Конгрегации евангелизации народов, Папа Франциск в ходе своего визита поделится Благой Вестью о возможности сосуществования исповедников различных монотеистических религий на основе братства, в которой так ныне нуждается земля патриарха Авраама – современный Ирак. Католическая Церковь, представленная в Ираке в различных обрядах (латинском, халдейском, армянском и сирийском), а также совершающие здесь же свое служение Древние Восточные Церкви, наряду с некоторыми другими религиозными меньшинствами, стали самыми настоящими волхвами такого сосуществования, основанного на уважении ко всем гражданам, независимо от их вероисповедания. Кардинал Филони выразил убеждение, что запланированный визит Святейшего Отца будет способствовать созиданию нового Ирака как страны гражданского мира и глубокого уважения к человеческим правам.

По материалам Vatican News