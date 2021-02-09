К очередной годовщине блаженной кончины Слуги Божия архиепископа Викентия Ключинского (1847-1917)

Этот текст был получен редакцией СКГ из Сургута, где несут свое служение духовные дочери Достопочтенного Владыки Викентия из основанной им Конгрегации Сестер от Ангелов…

Человек с большим сердцем



Викентий Ключинский родился 30 сентября 1847 года в Шарковщине (нынешняя Беларусь) Витебской губернии. Его отцом был волостной писарь – Адольф Августин Ключинский, мать – Франтишка из рода Корсак-Ланцкоронских. Родители с самого начала позаботились о самом главном даре для своего первого сына – о даре веры. Крещение Викентия состоялось 5 октября. У Викентия было два младших брата: Станислав Николай и Антоний Василий. В архивах очень мало сведений о семье Ключинских, известно лишь, что глава семейства умер очень рано.

Викентий, как старший из братьев, к тому же весьма способный и скромный, попал в Динабург (сегодня Даугавпилс) на воспитание в семью Клочковских, которая таким образом решила помочь овдовевшей матери. Там, вместе с детьми благодетелей, он получил начальное и гимназическое образование, а также обучался французскому языку. Юность Викентия пришлась на очень трудные годы. После январского восстания 1863 года, все, кто имел польские корни и проживал в Литве, в особенности на Виленщизне, подвергались притеснениям. Гонения не могли не коснуться и Католической Церкви. За участие в восстании было повешено 11 священников, к 1864 году было упразднено 30 монастырей и закрыто множество католических храмов. Полицейские усиленно следили за содержанием проповедей, а кое-где даже держали под своим контролем исповеди. Священники без позволения властей не могли служить Святую Мессу, им нужно было разрешение даже на то, чтобы навестить больного.

Викентий, окончивший гимназию в 1865 году в возрасте 18 лет, был первым после восстания кандидатом в священнослужители, который просил принять его в еще действующую семинарию в Вильнюсе. В течение какого-то времени он был единственным семинаристом. Викентий по-настоящему усердно учился, обладал большой духовной силой, незаурядным интеллектом и гибким умом. Администрация Виленской семинарии решила воспользоваться наличием двух вакантных мест в Духовной академии в Петербурге и выдвинула на одно из них кандидатуру Викентия Ключинского, студента первого курса теологии. 18 сентября 1867 года юный семинарист отправился на обучение в Римско-католическую Духовную академию в Санкт-Петербурге за счёт государственной казны. После четырёх лет усиленной учебы Викентий вернулся в Вильнюс магистром теологии. В диаконы его рукоположил вспомогательный епископ Могилевской митрополии Я.И. Станевский. Рукоположение в священнический сан состоялось 23 октября 1871 года в Ковно (Каунасе). Первую Мессу священник Ключинский отслужил в храме Остробрамской Божьей Матери в торжество Всех Святых.

Последующие годы (а это почти 27 лет) священника Викентия были посвящены служению в семинарии Вильно. С самого начала он преподавал там латинский язык, Священное Писание и догматику – все эти предметы он знал в совершенстве. В 1883 году виленский епископ Кароль Хрыневицкий назначает священника Ключинского инспектором семинарии. В качестве наставника отец Викентий, помимо духовного воспитания, уделял большое внимание правилам поведения в обществе, давая семинаристам подробнейшие указания, касающиеся этой стороны жизни. Свои слова он всегда старался согласовывать с делами, поэтому никто из юношей не видел в его личности каких-либо расхождений, противоречий и фальши. Семинаристы называли этого священника «человеком молитвы». Спустя годы Стакаускас писал о нем так: «Он обладал невероятным тактом, внушал уважение своей эрудицией. Практически был аскетом. Полностью сосредотачивался на том, что делал, был полон духа священства. В семинарии и в обществе пользовался большим авторитетом и считался святым».



Отец Ключинский с глубоким уважением относился к священству. В Вильнюсе, на кладбище Россы, на могиле его родной матери можно увидеть такую эпитафию: «Матерь священника». Это ещё раз подчёркивает его отношение к дару священства, установленному Самим Христом, и глубокое почитание этого дара.



Помимо участия в воспитании будущих священнослужителей, отец Ключинский немало времени уделял служению в приходах. В своих проповедях он стремился не столько наставить грешников на путь истинный, сколько пробудить к жизни душу человека и дать совет тем, кто искал глубоких отношений с Богом. В Вильнюсе он приобрел славу хорошего исповедника, призывал к углублению духовной жизни; оказывал помощь тем, кто заблудился в безднах собственной души…

В непростой атмосфере, в которой тогда приходилось жить Католической Церкви в Российской империи, у отца Викентия рождается идея учреждения женской общины, сестры которой проводили бы глубокую духовную жизнь и, будучи невидимы для мира сего (ибо они не будут носить монашеских одежд), исподволь бы евангелизировали свое окружение. После долгих молитв и размышлений, преклонившись перед Распятым и вознося молитвы к Матери Божией Остробрамской, он написал устав для нового сообщества. 31 марта 1889 года, в день памяти Скорбящей Божьей Матери, в часовне Святого Иосифа, расположенной в семинарской церкви Святого Георгия, священник Ключинский отслужил Святую Мессу для восьми приглашённых им женщин, представительниц высших кругов. Эта торжественная Литургия стала началом существования новой Конгрегации – Сестер от Ангелов, которую возглавила настоятельница сестра Бронислава Станкович.



Отец Ключинский указал сестрам цель и образ их жизни: «Сбросьте земные оковы и вступите в ряды братьев своих – Ангелов. Под знаменем Креста следуйте за бедным Христом – бедные, за Непорочным – невинные, за Смиренным до крестной смерти – свободные от оков собственной воли и желаний. Следуйте за Возлюбленным и прокладывайте заблудшему миру путь к спасению, окропив его собственным потом, кровью и слезами сердец ваших. Идите!». Отец Викентий, опираясь на текст из Книги Малахии (гл. 2, ст.7), «Ангелами земли» называл священников, и желал, чтобы сестры через свое служение стали как сестрами Ангелов небесных, так и сестрами Ангелов земли (священников). Он указывал на апостольское служение сестер в это трудное для Католической Церкви время и на их задание в первую очередь поддерживать священников: «Священникам сестры будут служить советом, будут мотивировать в трудностях, предостерегать от опасностей, защищать их репутацию, разрушать стену предубеждения по отношению к ним». Он верил, что будущее Церкви – в руках молодёжи и людей, глубоко верующих, преданных своей вере. Сестры должны были стать верными хранительницами святой католической веры.

Священник Викентий прекрасно понимал, что в результате набирающего обороты по всему миру процесса секуляризации в скором времени двери различных учреждений закроются для официальных представителей Католической Церкви. Именно поэтому ему были необходимы сестры, способные смягчать «окаменевшие» человеческие сердца и готовить их к принятию Таинств, подобно тому как мох подготавливает почву к бурному произрастанию травы. Для него было очень важным апостольское рвение сестер. «Плод внутренней работы – ревность о Славе Божией и о спасении ближних». Слава Божия и спасение душ – жизненное кредо каждой сестры Конгрегации. Ангельская добродетель, по мнению Отца Основателя, являлась самым кратким путем к цели, и в ней он видел главную особенность Сестер от Ангелов.

Евангелизационная идея отца Ключинского – так называемые апостольские сети. Он понимал это следующим образом: без участия мирян, в ситуации, когда у духовенства связаны руки, Католическая Церковь не может должным образом исполнять свою спасительную миссию. «Если бы к каждому округу была прикреплена одна сестра из Конгрегации со строгим уставом и несколько находящихся под ее руководством сестер (зеляторок) с менее строгим уставом, и в каждом округе они работали бы примерно одинаково, то через некоторое время весь город был бы охвачен сетью апостольского служения. В деревнях и небольших городах можно ввести следующую практику: под видимостью работы поселиться недалеко от храма, среди местных жительниц выбрать себе помощниц и вместе с ними учить и просвещать». Благодаря ежедневному труду сестер, апостольские сети разрастались в Вильнюсе и за его пределами: всё больше и больше людей несло в своем сердце благодать Царствия Божия, и радость от этого не могли сломить никакие трудности.

Спустя 9 лет после учреждения Конгрегации Сестер от Ангелов отец Ключинский был вынужден отправиться в Санкт-Петербург. На прощание он подарил сестрам Распятие – единственную сохранившуюся его вещь, которую сестры доныне хранят как драгоценную реликвию. Официальное признание новой Конгрегации церковными властями пришло позже: благим Божьим промышлением в то время, когда сестры обратились с соответствующим прошением к Святому Престолу, Католическую Церковь на территории Российской империи возглавлял сам ставший к тому времени архиепископом Викентий Ключинский; он и давал характеристику своим подопечным в Ватикане. В итоге в 1913 году Устав Конгрегации Сестер от Ангелов был официально утвержден Святым Престолом.

Но всему этому предшествовал целый ряд событий. 16 марта 1898 года епископ Стефан Зверович делегировал отца Викентия Ключинского от Виленской епархии на должность асессора Римско-католической Духовной коллегии в Санкт-Петербурге. Спустя 27 лет священник Ключинский вернулся в столицу империи, где отныне проживал по адресу Набережная Фонтанки, 118. В 1901 году священник Ключинский стал прелатом Его Святейшества, а в 1903 году – прелатом Виленского капитула. 8 января 1905 года ему была присвоена степень доктора богословия в Риме. В 1908 году он совершил паломничество в Святую Землю, по дороге посетив северный Египет. Это путешествие способствовало углублению его и так уже обширных знаний в области библеистики, которую он длительное время преподавал семинаристам. Годы жертвенного служения в питерской Духовной коллегии, вынужденное пребывание во влажном климате Петербурга привели к ослаблению здоровья отца Викентия: связанные с этим недомогания стали для него до конца жизни испытанием и крестом.



7 апреля 1910 года Папа Пий X именовал Викентия Ключинского митрополитом самой крупной по территориальному охвату поместной Церкви – Могилевской метрополии. 16 мая 1910 года архиепископ Ключинский приступил к своему архипастырскому служению. В его юрисдикцию входили 400 священников, среди их обязанностей было попечение о духовных нуждах 1 300 000 католиков, проживающих на бескрайних просторах от Балтийского моря до Тихого океана на площади более 20 миллионов кв. км. Пастырские послания митрополита Ключинского были исполнены глубокой заботы о приумножении славы Божией и о расцвете жизни Церкви. В частности, он писал священникам: «Мои возлюбленные братия, молю вас и заклинаю – будьте всегда и везде истинными учениками нашего Божественного Учителя, пришедшего ‘взыскать и спасти погибшее’». Несомненное благо правления архиепископа Ключинского, его «созидательный труд у оснований» – это пастырские визитации, которые во многих местах совершались впервые и приобретали характер подлинных миссионерских путешествий. Для этих целей архиепископ Ключинский привлекал своих помощников, вспомогательных епископов Стефана Денисевича и Иоанна Цепляка, сам же примерно по два месяца в год отводил на пастырское общение с верными, порой проживавшими весьма далеко от столицы (зачастую эти приходы епископы не посещали уже десятки лет). У всех верных посещаемых епископами областей визитации не только вызывали всеобщий духовный подъём, объединяющий приходскую общину вокруг общего дела, но и становились подлинным вызовом, побуждающим осознать и свидетельствовать окружающим свою христианскую идентичность.

Обобщая плоды трудов Высокопреосвященного Ключинского на митрополичьей кафедре, следует подчеркнуть, что некоторые его инициативы опередили свое время. Это, в числе прочего, касается созыва епископской конференции, введения на всей территории митрополии поклонения Пресвятым Дарам в первые воскресенья месяца, предложения территориального деления архиепархии на четыре автономные части – сибирскую, великорусскую, белорусскую и латвийскую, организации возможности содержания сверхпланового количества семинаристов… Благодаря трудам Владыки Ключинского значительно возросла активность мирян и заметно увеличилось число духовных призваний.

По причине ухудшения здоровья и вследствие иных затруднений 28 октября 1913 года архиепископ Викентий Ключинский подал Папе прошение об отставке. В нём он, в частности, писал: «Возраст, слабое здоровье и прочие трудности, которые были бы по плечу человеку, наделенному большими духовными способностями и силой, вынуждают меня просить Ваше Святейшество освободить меня от пастырского бремени и канонических уз с моей паствой». 6 августа 1914 года это прошение было удовлетворено. Во главе Могилевской митрополии встал Владыка Иоанн Цепляк.

Здоровье Высокопреосвященного Владыки Викентия неуклонно ухудшалось. В сопровождении личного капеллана Франтишка Рутковского он в феврале 1915 года отправился на лечение в Крым, так как там существовали наиболее подходящие условия для борьбы с болезнями, подорвавшими его здоровье и истощившими организм, в том числе и обострившимся ревматизмом. Последнее лето своей жизни Ключинский провёл на берегу Чёрного моря, в Алупке, откуда ему уже не суждено было вернуться. Священник Ф. Рутковский так вспоминал этот период: «Епископу на покое я дал понять, что его состояние безнадежно. Как бы давно он ни был готов к смерти, в эти последние дни он вновь возобновил свои приготовления. В канун праздника Девы Марии Громничной (Сретения Господня) он попросил меня освятить свечу. Спустя несколько дней, 10 февраля, Владыка Викентий исповедовался и принял таинство Елеопомазания. Он принял его молитвенно и с ясным умом. Я слышал, как он горячо молился и благословлял свою паству и Вильно. Он просил, чтобы о его душе молились». В тот же день, 10 февраля 1917 года, архиепископ Викентий Ключинский, уповая на Божие Милосердие, отошёл ко Господу.

Тело усопшего Владыки, облаченное в епископские одежды, перевезли из Алупки в приходской храм Ялты, где была отслужена заупокойная Святая Месса. Спустя несколько дней гроб с телом архиерея отправили в Петроград и погребли на Выборгском кладбище, а в 1920 году тело было перенесено в крипту приходского храма. Наконец, 16 апреля 1929 года была удовлетворена последняя просьба архиепископа Ключинского: его останки на веки упокоились в Кафедральном соборе Вильнюса.



Сегодня мы благодарим Бога за дар нашего Основателя, Слуги Божьего Высокопреосвященного Викентия Ключинского – великого духовного наставника, который указал нам харизму ангельского служения в Церкви. По прошествии более чем ста лет Сестры от Ангелов во многих странах по примеру ангелов всегда готовы исполнить задания, которые поручает им Господь. Поэтому они: вместе с Ангелом Гавриилом несут людям радостную весть о том, что Слово стало Плотью и обитало среди нас во исполнение спасительного Божия замысла; вместе с Ангелом Рафаилом, сопутствовавшим Товиту, поспешают навстречу людям, нуждающимся в помощи; вместе с Ангелом Михаилом выступают в защиту славы Божией и веры в человеческих сердцах, коим грозят различные опасности; вместе с Ангелом, утешавшим Иисуса в Гефсиманском саду, стремятся быть у ложа болящих, чтоб помогать им на закате их жизни; вместе с Ангелами, возвестившими Воскресение Иисуса, проповедуют истину Воскресения и поддерживают людей, чтобы Иисус всегда побеждал в их жизни.

Молитва о беатификации архиепископа Викентия Ключинского (для частного прочтения)

Господи, благодаря Тебе архиепископ Викентий Ключинский усердно прославлял Тебя и как пастырь заботился о спасении каждого человека. Через его заступничество одари меня благодатью, о которой я прошу (назови просьбу). Преображай также мое сердце и научи делиться Твоей любовью со всеми братьями и сестрами. Через Христа, Господа Нашего. Аминь.

Текст подготовила сестра Иоанна Андрущишина CSA, по материалам книги А. Мрочек «Наш Отец», Санкт-Петербург 2017