К лику святых будут вскоре причислены две монахини, а еще одна — к лику блаженных

В понедельник 13 мая Папа Франциск принял префекта Конгрегации по канонизации святых кардинала Джованни Анджело Беччу и в ходе аудиенции утвердил восемь новых декретов этого ведомства.

Двумя декретами признаётся истинность чудес, совершенных по ходатайству блаженных монахинь: итальянки Джузеппины Ваннини (в миру — Джудитты Аделаиды Агаты), основательницы Конгрегации Дочерей Святого Кармила (1859 — 1911 гг.), и рожденной в Бразилии Дульсе Лопес Понтес (в миру — Марии Риты) из Конгрегации Сестер Миссионерок Непорочного Зачатия. Таким образом эти две сестры-монахини уже в ближайшее время будут причислены к лику святых.

Еще одним декретом признаётся действительность чуда, совершенного заступничеством достопочтенной сестры Лючии Непорочного Зачатия (в миру — Марии Рипамонти; годы жизни: 1909 — 1962) из Конгрегации Служительниц Милосердной Любви, которая будет вскоре провозглашена блаженной.

Прочие пять декретов касаются признания героических добродетелей за кандидатами на беатификацию: итальянским епископом Джованни Баттистой Пинарди (1880 — 1962), итальянским священником Карло Салерио (1827 — 1870), испанским иеромонахом Доминго Ласаро Кастро (1877 — 1935), бразильским священником-капуцином Сальвадором из Каски (1911 — 1972) и рожденной в Италии и умершей в Аргентине монахиней Марией Эуфразией Яконис (1867 — 1916). Следующим этапом их беатификационных процессов должно стать признание действительным совершенного их заступничеством чуда.

Источник: Vatican News