К 100-летию освящения католического собора Пресвятой Богородицы во Владивостоке

2 октября 2021 год во Владивостоке состоялись юбилейные мероприятия, посвященные 100-летию католического собора Пресвятой Богородицы.

В этот день для всех желающих — прихожан и гостей — архивистом прихода Татьяной Шапошниковой была проведена экскурсия, посвященная прошлому и настоящему старинного храма. Участники экскурсии погрузились в историю не только строительства костела, но и в историю самого города Владивостока, а также его польской диаспоры. Собравшимся были продемонстрированы ксерокопии уникальнейших документов и фотографий, связанные с разными этапами жизни собора.

Владивостокский собор — один из крупнейших в Азии. Он построен из натурального камня и кирпича в стиле неоготики. Его заложили в 1909-м, но финансовый вопрос растянул стройку и только 2 октября 1921-го красавец-костел был освящен. Спустя два года ему даровали статус кафедрального собора, а настоятелем стал гражданин Польши Кароль Генрихович Сливовский.

После экскурсии все были приглашены на презентацию книги «Римско-Католический собор Пресвятой Богородицы во Владивостоке», автором которой также является Татьяна Шапошникова.

Стоит отметить, что в юбилейных мероприятиях принял участие генеральный консул Республики Польша в Иркутске Кшиштоф Свидерек.



Подробнее об экскурсии и презентации рассказывает специальный фоторепортаж ТВ «Кана»: