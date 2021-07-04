К 100-летию Эдгара Морена. Папа: жизнь на служении лучшему миру

Папа Франциск направил поздравительное послание известному французскому философу и социологу Эдгару Морену: в ближайший четверг 8 июля мыслитель, критик глобализации, выходец из еврейской семьи отметит столетие со дня рождения.

В поздравительной телеграмме, подписанной государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, Святейший Отец вспоминает встречу с Эдгаром Мореном в Ватикане в июне 2019 года и называет его «привилегированным свидетелем глубоких и стремительных перемен, которые переживает наш мир и наше общество»: в своих трудах французский учёный анализирует эти явления, выделяя из них то, что вселяет надежду, но также справедливо указывая на риски и опасности.

«Учитывая огромные возможности, которые открывает перед человечеством научно-технический прогресс, Вы также напоминаете нам о необходимости нравственного и интеллектуального прогресса для предотвращения катастроф», – говорится в послании.

Папа Франциск – автор энциклики Fratelli tutti о братстве и социальной дружбе – высоко ценит призыв философа «ставить людей, а не деньги, в центр общества».

Послание Епископа Рима было зачитано монсеньором Франческо Фолло, постоянным наблюдателем от Святейшего Престола, на заседании круглого стола, организованного ЮНЕСКО в честь Эдгара Морена.



Источник: Vatican News

(На фото — Папа Франциск и Эдгар Морен на встрече в Ватикане 27 июня 2019 г.)