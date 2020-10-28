Издана книга автора эфирных передач на «Радио Мария» Евгения Крашенинникова

Издана книга автора эфирных передач на «Радио Мария» Евгения Крашенинникова

Октябрь 28, 2020

Евгений Крашенинников, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Института системных проектов МГПУ, автор 59 публикаций (из них три и еще три в соавторстве), преподаватель нескольких московских вузов, а также автор трех книг стихов. Регулярно публикуется в СМИ по вопросам образования. Католик. Автор и ведущий программ на христианском канале «», одна из которых носит название «Человек разумный».

Как сообщается, вышедшая новая книга автора эфирных передач на «Радио Мария» называется «В правом нефе» и состоит из четырёх разделов.

Первый – «Диспуты » (шесть статей о проблемах церковной жизни, которые интересны автору как психологу (о катехизации, понимании богослужения, активности на Литургии, традиционализме, византийском обряде, любви). Обсуждение носит не богословский или исторический характер, а психологический. Сквозная тема, проходящая через всё – необходимость развития мышления для того, чтобы быть хорошим христианином.

Второй раздел – «Читальный зал имени отца Владимира (Абрикосова)» (отклики на семьдесят книг христианской тематики, это не всегда главные книги и не обязательно лучшие (хотя всегда хорошие);

В третьем разделе — сборник авторских стихов 2000-го года на библейские темы «CREDO».

Раздел последний – «Начала» – интервью, которое взяла у автора известный журналист Ольга Хруль.

«Мы не рекламируем здесь книгу, просто поздравляем Евгения с ее выходом в свет, и ждем его возвращения в эфир», — написано в официальном паблике «Радио Мария».

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