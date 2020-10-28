Издана книга автора эфирных передач на «Радио Мария» Евгения Крашенинникова

Евгений Крашенинников, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Института системных проектов МГПУ, автор 59 публикаций (из них три книги и еще три книги в соавторстве), преподаватель нескольких московских вузов, а также автор трех книг стихов. Регулярно публикуется в СМИ по вопросам образования. Католик. Автор и ведущий программ на христианском канале «Радио Мария», одна из которых носит название «Человек разумный».

Как сообщается, вышедшая новая книга автора эфирных передач на «Радио Мария» называется «В правом нефе» и состоит из четырёх разделов.

Первый – «Диспуты » (шесть статей о проблемах церковной жизни, которые интересны автору как психологу (о катехизации, понимании богослужения, активности на Литургии, традиционализме, византийском обряде, любви). Обсуждение носит не богословский или исторический характер, а психологический. Сквозная тема, проходящая через всё – необходимость развития мышления для того, чтобы быть хорошим христианином.

Второй раздел – «Читальный зал имени отца Владимира (Абрикосова)» (отклики на семьдесят книг христианской тематики, это не всегда главные книги и не обязательно лучшие (хотя всегда хорошие);

В третьем разделе — сборник авторских стихов 2000-го года на библейские темы «CREDO».

Раздел последний – «Начала» – интервью, которое взяла у автора известный журналист Ольга Хруль.

«Мы не рекламируем здесь книгу, просто поздравляем Евгения с ее выходом в свет, и ждем его возвращения в эфир», — написано в официальном паблике «Радио Мария».