Избран маронитский архиепископ Бейрута

Синод Маронитской Католической Церкви избрал архиепископом Бейрута Преосвященного Поля Абделя Сетера. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Поль Абдель Сетер родился 20 сентября 1962 года в ливанском посёлке Айн Эль-Реммане. Высшее образование получил в Университете Святого Духа в Каслике, и после рукоположения в пресвитеры для Архиепархии Бейрута в 1987 году был направлен в Бостон (США), где продолжил образование в области нравственного богословия и педагогических наук.

В Ливане прелат занимался служением в приходах и в Поместной курии, руководил двумя епархиальными школами и преподавал в Бейрутском университете. 5 сентября 2015 года отец Сетер был хиротонисан во епископа с титулярной кафедрой в Финикийской Птолемаиде маронитов. Помимо арабского, иерарх владеет французским и английским языками.