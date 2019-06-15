Избран маронитский архиепископ Бейрута

Избран маронитский архиепископ Бейрута

Июнь 15, 2019

Синод Маронитской Католической Церкви избрал архиепископом Бейрута Преосвященного Поля Абделя Сетера. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Поль Абдель Сетер родился 20 сентября 1962 года в ливанском посёлке Айн Эль-Реммане. Высшее образование получил в Университете Святого Духа в Каслике, и после рукоположения в пресвитеры для Архиепархии Бейрута в 1987 году был направлен в Бостон (США), где продолжил образование в области нравственного богословия и педагогических наук.

В Ливане прелат занимался служением в приходах и в Поместной курии, руководил двумя епархиальными школами и преподавал в Бейрутском университете. 5 сентября 2015 года отец Сетер был хиротонисан во епископа с титулярной кафедрой в Финикийской Птолемаиде маронитов. Помимо арабского, иерарх владеет французским и английским языками.

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