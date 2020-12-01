Из-за пандемии отменён молебен 8 декабря на площади Испании в Риме

По сообщению Зала печати Ватикана, 8 декабря, в праздник Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы, ежегодный молебен на площади Испании в Риме не будет проводиться из-за тяжёлой санитарно-эпидемиологической ситуации.

«8 декабря Папа Франциск совершит молитву в частном порядке, вверяя Матери Христа город Рим, его жителей и многих больных во всех частях света».

Директор ватиканской пресс-службы Маттео Бруни пояснил, что «решение не посещать площадь Испании для традиционного почитания Пресвятой Девы обусловлено нынешней чрезвычайной санитарной ситуацией, дабы избежать любого риска заражения, вызванного многолюдными собраниями».



Источник: Vatican News

(На фото — статуя Непорочной Девы Марии на площади Испании в Риме)