IX Всеобщая конгрегация кардиналов: Церковь должна нести надежду миру

После молебна и очередной жеребьевки, определившей ассистентов камерленго, кардиналы продолжили обсуждение тем, которые призваны стать основой для духовного распознавания на приближающемся конклаве.

Как сообщил журналистам глава пресс-службы Апостольского Престола Маттео Бруни, на встрече, которая состоялась 3 мая 2025 года в Ватикане, присутствовали 177 кардиналов, из которых 127 являются выборщиками.

Всего прозвучало 26 докладов. Среди прочих были затронуты вопросы сотрудничества и солидарности между Церквами, роли Римской Курии в отношении Папы Римского; служения Церкви и Папы в деле мира. Кардиналы обсудили двойную задачу Церкви — единство внутри Церкви и братство в мире, — с признательностью упомянув о процессах, начатых Папой Франциском, которые предстоит продвигать дальше.

Иерархи выразили надежду, что новый Папа Римский будет пророком, а Церковь не закроется внутри Горницы, но выйдет наружу, чтобы нести свет миру, отчаянно нуждающемуся в надежде.

Декан Коллегии кардиналов напомнил, что в течение всего мая в соборе Святого Петра по субботам в 21 час возносится молитва Розария.

Следующие Всеобщие конгрегации состоятся в понедельник 5 мая: одна пройдет утром, а другая – во второй половине дня.



Источник: русская служба Vatican News