IV Всероссийская встреча католической молодежи византийского обряда — в воспоминаниях участников (+ ФОТО)

Как мы уже сообщали, в конце августа нынешнего года в Москве на свою ежегодную встречу собрались молодые верные византийского обряда из разных греко-католических приходов России. Базой для участников форума стал дом общины отцов-салезианцев. Центральным пунктом в программе мероприятия было участие в конференции, посвященной москвичам, которые внесли свой вклад в развитие Российской Католической Церкви Византийского Обряда. А далее — рассказывают сами участники встречи.

Наша встреча проходила в приходском доме церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в подмосковном поселке Октябрьский с 22 по 27 августа 2022 года. Это уже четвертое мероприятие, организованное в подобном формате. Две первых молодежных встречи прошли в Нижнем Новгороде, а третья — в Санкт-Петербурге. Все они были организованы Комиссией по делам молодежи Российской Католической Церкви византийского обряда, которой руководит священник Александр Бургос, настоятель греко-католического прихода Св. Духа в Санкт-Петербурге.

В прошлом году в Северной столице мы обратились к духовному наследию петербургских представителей Российской Католической Церкви византийского обряда, в особенности участников основополагающего Учредительного Собора нашего экзархата.

А теперь в Москве мы говорили о католиках, принадлежавших к нашей традиции и живших в столице: митрополите Исидоре, Патриархе Игнатии, архиепископе Варфоломее Ремове, священниках Владимире Абрикосове и Николае Толстом, монахине Норе Рубашовой, матери Екатерине Абрикосовой, архитекторе Леониде Браиловском и художнице Римме Браиловской, а также о знаменитом русском философе Владимире Соловьеве. В течение трех дней молодежный актив знакомил собравшихся с очень интересными и содержательными докладами.

Историческую дискуссию на нашей встрече открыл кандидат философских наук, доцент кафедры философии МФТИ, автор статей для Католической энциклопедии, краевед Иван Лупандин. Он подготовил для собравшихся обширный экскурс в историю католической Москвы 1970-х — 1980-х гг., основная часть которого была посвящена монахине Норе Рубашовой и ее кругу общения в это непростое время, когда в СССР все еще продолжались гонения на верующих.

Конечно же, посещение Столицы России не обошлось без паломничества к местам, связанным с первыми католиками византийского обряда в нашей стране. Мы начали нашу поездку с их первой домашней церкви — Лурдского домового храма отца Николая Толстого. Именно в нем присоединился к Католичеству Владимир Соловьев, который в это время жил в Москве. Невзирая на то, что на следующий день храм был закрыт, это начало не осталось бесплодным. Спустя несколько лет неподалеку также была организована община доминиканских сестер и приход Рождества Богородицы, который существует до сих пор.

В тот же день мы пошли в Храм Христа Спасителя. Там нам запомнилось предупредительное обращение с гостями и внимание к нашим нуждам. Таким образом, нам удалось осмотреть все, что мы хотели. Также 25 августа наша группа побывала в Музее Русской иконы, в котором хранится коллекция из более чем тысячи памятников русской иконописи XIV – начала XX века, отличающихся многообразием сюжетов и стилей.

Наша экскурсионно-паломническая программа завершилась 26 августа, когда мы отправились в Музеи Московского Кремля. С их историей нас познакомил преподаватель и писатель Евгений Крашенинников. Мы побывали в Архангельском, Благовещенском и Успенском соборах, в последнем из которых мы с разрешения сотрудников спели гимн “Достойно есть” перед Владимирской иконой. После этого мы вспомнили, что в этой церкви митрополит Исидор провозгласил декрет Флорентийского Собора о воссоединении Русской Церкви с Римом. Затем мы посетили храм Ризоположения Пресвятой Богородицы и колокольню Ивана Великого, а также церковь Казанской иконы Божией Матери и Красную площадь.

Кроме того мы ежедневно молились на богослужениях суточного круга, в том числе на литургиях. Во время Божественной Литургии все желающие могли исповедаться и принять участие в качестве алтарников, певчих и чтецов. Один из дней мы посвятили реколлекциям: молитвенным размышлениям, которые провел отец Александр Бургос.

— Для меня это была вторая встреча после петербургской, прошедшей в августе 2021 года. По сравнению с первой встречей, в Москве было меньше знакомых мне представителей молодёжи и участников встречи, что огорчило меня, так как хотелось было увидеть знакомые лица и новых людей. В целом, программа мне понравилась. Сил для обхода всех интересных мест было недостаточно — просто Москва слишком большая. Больше всего мне понравились экскурсии по городу, историческим местам, связанным с историей греко-католиков Москвы, а также Музей иконы. И конечно, место, где мы жили. Это далековато от центра, но красота природы в нескольких шагах от него неописуема, — поделился Никита Мотирон, участник молодежной встречи, приехавший из Калининграда.

— Надеюсь, что наши регулярные встречи помогут в укреплении приходов по всей территории России и в их развитии, а также в привлечении новых людей на такие встречи и для последующего взаимного общения. Конечно, некоторые задачи выполняются годами, а за одну встречу говорить о каком-то результате, как мне кажется, рано. Думаю, что в будущем нам стоит затронуть следующие темы: христианскую литературу, поэзию и музыку, — предложил Никита.

К нашему диалогу присоединился Андрей Кузнецов, приехавший из Екатеринбурга:

— Встреча очень понравилась. Программа была насыщенная. Рад был помогать на богослужениях, впечатлили экскурсии в Кремле и Музее русской иконы. Еще одним достоинством мероприятия стала сбалансированность активной деятельности с возможностью уединиться в храме или просто отдохнуть, почитать книжку. Мне кажется основной целью нашей встречи является раскрытие перед молодыми (и не только) людьми тех богатств и глубины, которыми обладает византийская традиция, а также укоренение в ней. Уверен, что эта цель была достойно выполнена. Как я отметил выше, очень здорово, что теоретическая часть (выступления о деятелях РКЦВО, поход в музеи и древние храмы) сочетается с практической — участием в Божественной Литургии, духовными беседами с отцом Александром и так далее.

Благодаря всему этому молодые люди, восприняв то, что им предлагают данный формат молодежных встреч, способны еще глубже и осознаннее принимать участие в жизни греко-католических общин своих родных городов, или даже посодействовать рождению такой общины. Считаю, что в будущем можно попробовать уделить внимание богослужебной тематике: какие бывают восточные литургии, из каких частей состоит литургия, как она формировалась и т.п. Может быть, было бы полезно делиться опытом греко-католических общин и служения в них молодежи, — считает Андрей.

На нашем мероприятии была представительница Молодежного центра Архиепархии Божией Матери в Москве Оксана Пименова, которая также поделилась своими впечатлениями:

— Я очень благодарна организаторам и участникам этой встречи за общение и компанию. Особенно хочется отметить два момента, которые впечатлили и показались ценными. На этой встрече я особым образом пережила то, что Литургия находится в центре жизни Церкви. Таковой она была для меня каждый день, что мы провели вместе. И глубокая вовлеченность самих участников встречи в ее сопровождение мне показалась очень красивой. Также ценно было прикоснуться к истории – и не только услышать, но и пройти своими ногами по местам города, где жили католики византийского обряда, узнать их судьбы. Такое приобщение к корням способно дать прочный фундамент для строительства Церкви. Продолжаю молиться за всех и надеюсь, увидимся вновь!

Наша встреча завершилась совместной молитвой во время Божественной Литургии, на которой проповедовал священник Штефана Липке, SJ, секретарь Конференции католических епископов России. Отец Штефан обратился к богословскому смыслу Успения Пресвятой Богородицы. А после богослужения он ответил на множество наших вопросов и открыл нам интересные факты о современной жизни русских католиков. (Добавлю для тех, кто не знает: отец Штефан совершает литургии византийского обряда — в том числе в недавнем прошлом он служил их в Челябинске.)

Следующая общая встреча католической молодежи византийского обряда пройдет в августе 2023 года в Лиссабоне. А перед этим будут реколлекции для женщин с 4 по 6 ноября в Санкт-Петербурге под духовным окормлением священника Александра Бургоса. Кстати сказать, все интересующиеся византийской духовной традицией в Католической Церкви могут обращаться к нему на постоянной основе — например, по электронной почте: beliykamen@gmail.com.

Подготовил Кирилл Белоусов

Источник: сайт Прихода Сошествия Святого Духа