Итальянский епископат поздравил нового премьер-министра страны

Одна из основных задач, стоящих перед новым итальянским правительством, — это поиск, в созвучии с Европой, верных путей для достижения мира на континенте. Послание премьер-министру Республики от главы Поместного епископата цитирует русская служба Vatican News.

Бедность, демографическая зима, положение пожилых, неравенство между регионами, экологический и энергетический кризис, безработица, прием мигрантов, бюрократия и необходимость демократических и избирательных реформ: это лишь некоторые из вызовов, стоящих перед новым премьер-министром Италии Джорджей Мелони, пишет кардинал Маттео Дзуппи, президент Итальянской епископской конференции, в поздравительном адресе.

Иерарх отмечает, что в Италии впервые правительство возглавила женщина, поэтому для страны открывается новая страница истории. Новоизбранные политики призваны осуществлять свое служение в духе энциклики Fratelli tutti и «политического милосердия», отмечает кардинал Дзуппи. Он подчеркивает, что к перечисленным вызовам следует добавить задачу «безотлагательного и неизбежного поиска верного пути, который наконец приведет к миру», и это должно происходить «в полном созвучии с Европой».

Церковь в Италии, пишет далее глава епископата, «при уважении и разграничении порядков и ролей, заверяет, что она не будет отказывать в конструктивном взаимодействии, вдохновленном исключительно волей содействовать достижению общего блага страны и защите неприкосновенных прав человека и общины».