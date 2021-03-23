Итальянский епископат издал пособие Ite ad Ioseph

В праздник святого Иосифа Национальная литургическая служба епископата Италии опубликовала литургическое пастырское пособие Ite ad Ioseph («Идите к Иосифу»). Цель издания – содействовать молитвенной жизни церковных общин; в книге собраны высказывания Римских Пап, тексты молитв, схемы проведения специальных богослужений.

Итальянские епархии настойчиво призывают верующих к благотворительности, подчёркивая дар особых индульгенций для тех, кто, следуя примеру святого Иосифа, будет совершать телесные или духовные дела милосердия, подчеркнул генеральный секретарь Итальянской епископской конференции монсеньор Стефано Руссо на презентации пособия.

В этом году внимание верующих будет привлечено к святилищам и приходским церквам, посвящённым святому Иосифу, отметил епископ: эти храмы «послужат ориентиром для общинной и личной молитвы, а также знаковыми местами совершения Таинства Примирения». Генеральный секретарь итальянского епископата уточнил: каждая епархия укажет наиболее подходящие даты и расписания молебнов, а также способы почитания святого Иосифа, чтобы вверить его защите поместную Церковь, семьи и весь Народ Божий.

По случаю 150-летия декрета Quemadmodum Deus, которым Папа Римский Пий IX присвоил святому Иосифу титул покровителя Вселенской Церкви, Папа Франциск обнародовал апостольское послание Patris corde («Отцовским сердцем»), провозгласив специальный церковный год святого Иосифа, который продлится с 8 декабря 2020 по 8 декабря 2021 года.

Документ Епископа Рима сопровождается декретом Апостольской пенитенциарии, которым предоставляется «дар особых индульгенций» верующим. Специальные указания относятся к тем дням, которые традиционно посвящены святому Обручнику Пресвятой Девы Марии (19 марта и 1 мая), а также касаются больных и пожилых людей «в нынешнем контексте санитарно-эпидемиологической чрезвычайной ситуации».



Источник: Vatican News