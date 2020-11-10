Турин: итальянские католики возносят молитву о прекращении пандемии

В двух епархиях области Пьемонт на севере Италии верующие молятся по Розарию о прекращении пандемии. К молитве подключаются целые семьи и верные миряне в индивидуальном порядке, монашеские общины, насельники детских домов и домов престарелых.

«Мы молим о заступничестве Деву Марию, наших святых небесных покровителей. В молитве вся поместная Церковь объединяется в мысли и чувстве перед лицом угрожающей всем нам пандемии», – говорит архиепископ Турина Высокопреосвященный Чезаре Нозилья.

Звеньями «материализовавшегося розария» – огромной молитвенной цепи – стали свыше 400 приходов, санктуарии, десятки мужских и женских затворнических монастырских обителей, многочисленные дома престарелых, а также множество верных в индивидуальном порядке. Данная инициатива заявила о себе в начале ноября и продолжится вплоть до праздника Рождества. Каждую субботу в 17.30, т.е. за полчаса до начала вечерней Мессы, верные начинают читать очередную тайну Святого Розария.

«Наши семьи уже привыкли за время первого весеннего локдауна собираться на молитву у домашнего очага, – рассказывает архиепископ Нозилья, – теперь же мы возобновляем эту практику в настоящий весьма ответственный момент. Все вместе мы обращаемся к Господу предстательством Пресвятой Девы Марии и наших святых небесных заступников. Мы составляем самую настоящую армию молитвенников. Молитва, служение друг другу и солидарность – всё это вместе составляет рукопожатие мира и надежды, адресованное всем без исключения людям. Благодаря этому вся община ощущает себя единым целым, вся она включается в это плодотворное братское деяние. Я обратился со специальным посланием к молодежи, поскольку был весьма удивлен присутствию многих молодых людей на наших молитвенных встречах. Все они вносят свой реальный и весьма конкретный вклад. Я не ожидал таких проявлений ревности со стороны молодежи».



По материалам Vatican News