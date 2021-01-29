Итальянские католики снова смогут обмениваться приветствием мира, однако без рукопожатий и объятий

26 января в режиме видеоконференции прошло зимнее заседание Постоянного совета Итальянской епископской конференции. Ее провел глава поместного епископата кардинал Гуалтьеро Бассетти, архиепископ Перуджи и Читта-делла-Пьеве. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Среди решений, принятых итальянскими иерархами, – восстановление обряда приветствия мира во время Святой Мессы, который был временно отменен в связи с пандемией. Верующие снова смогут обмениваться приветствием мира начиная с 14 февраля. Оно будет осуществляться посредством обмена взглядом или наклона головы. Там, где это необходимо, пастырям предписывается напоминать верным о недопустимости рукопожатий и объятий. В коммюнике заседания отмечается, что прозвучали предложения заменить рукопожатие прикосновением локтями, однако такой способ обмена приветствием мира представляется неуместным. Епископы сообщают, что в настоящий момент невозможно делать прогнозы по поводу восстановления других литургических жестов, видоизмененных в связи с пандемией.

Помимо приветствия мира, епископы обсудили вопрос вакцинации, подчеркнув, что она является «жестом любви к себе и к другим, а также актом надежды на восстановление». Кроме того, итальянские иерархи отметили необходимость «оживить дело евангелизации».