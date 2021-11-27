Итальянские епископы: синодальный путь не начинается с нуля

25 ноября в Риме завершилось 75-е Всеобщее собрание Итальянской епископской конференции. Оно началось встречей со Святейшим Отцом и завершилось публикацией итогового сообщения.

В центре работ ассамблеи был синодальный путь, который, отмечают итальянские архиереи, должен стать пространством встречи со всеми, в особенности с теми, кому трудно осознать свою принадлежность к Церкви. В сообщении говорится, что прошедшее собрание позволило увидеть в рассказанном опыте присутствие Господа.

В работах ассамблеи принимали участие, помимо всех итальянских епископов и апостольского нунция в Италии монсеньора Эмиля Поля Черрига, некоторые пресвитеры, монашествующие, представители секулярных институтов и Национального совета объединений мирян.

Участники собрания подчеркнули важность вовлечения мирян в синодальный процесс, причем речь идет обо всех крещеных, в особенности о тех, кто отдалился от Церкви или «угасил в себе огонь Крещения», говорится в тексте итогового коммюнике. Епископы Италии подчеркнули, как важно открыть сердце и выслушать всех, кто по разным причинам оказался на обочине церковной жизни: «Безусловно, не все будут участвовать, но все должны услышать приглашение. Если каждый пастырский работник, в творческом послушании Святому Духу, станет модератором синодальной группы на территории и в различных контекстах, где люди живут, встречаются, лечатся, учатся или работают, — это будет поистине обширный опыт синодальности».

Однако необходимо слушать по-новому, найдя новый, оригинальный способ, чтобы позволить себя проявить каждому: «бедняку, иностранцу, заблудившемуся, обозленному, тому, кто не верит или утратил веру, кто верит лишь в науку, кто чувствует себя далеким, кто исповедует другую религию или принадлежит к иной христианской традиции».

В ходе собрания было также отмечено, что архиереи должны внимательнее прислушиваться к своим пресвитерам и к группам пастырских сотрудников. Было подчеркнуто, что синодальный путь итальянских епархий «не начинается с нуля, но продолжает путь к полноте рецепции эксслесиологии Второго Ватиканского собора», а маяком на этом пути являются соборные документы и их углубление в последующие десятилетия. Задача же синодального процесса – стать «Церковью более евангельской и лучше связанной с жизнью людей».

Выступая перед собратьями, президент Итальянской епископской конференции кардинал Гуалтьеро Бассетти выразил обеспокоенность постоянному феномену «злоупотреблений по отношению к человеческой личности», что проявляется, в частности, в трагедии мигрантов, постоянно погибающих в море и у границ Европы. Иерарх вновь воззвал к принятию в Италии закона о паллиативном уходе и терапии боли, способных вернуть достоинство жизни каждого больного, в том числе неизлечимого или не видящего смысла своей жизни.



Источник: Vatican News