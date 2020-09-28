Итальянка после смерти завещала миллион евро двум церковным приходам и дому престарелых

В ноябре 2018 года в доме престарелых благотворительного фонда Джузеппины Бруненги в итальянской провинции Кремона скончалась одна из его обитательниц, 94-летняя бездетная вдова Алессандра Микели.

Накануне, после того как ее завещание вступило в законную силу, нотариус огласил документ. Руководство дома престарелых, а также настоятели двух близлежащих приходов, упомянутых в завещании, были поражены суммой пожертвования, передаёт портал Рублёв со ссылкой на Corriere Della Serra.

«Когда нотариус прочитал завещание, я спросил его, не будет ли он так любезен повторить цифру. Это было всего 300 тысяч евро», — поделился с изданием настоятель прихода в небольшом городке Ордзинуови в Ломбардии преподобный Доменико Амидани. По его словам, в этот момент у него перехватило дыхание.

Еще один настоятель, преподобный Джамбаттиста Пьячентини, был поражен еще больше: его церковь в городке Кастеллеоне получила по завещанию 450 тысяч евро.

Наконец, самому дому престарелых, в котором Алессандра Микеле провела последние годы своей жизни, она завещала еще €300 тысяч.

Как выяснилось, пожертвования эти не были случайными. Ордзинуови был родным городом покойной, здесь она прошли ее детство и юность, здесь она вышла замуж за Паоло Стрингини Чибольди. После свадьбы супружеская чета переехала в расположенный в 25 километрах город Кастеллеоне в провинции Кремона.

Дон Доменико Амидани, который служит приходским священником в Ордзинуови уже восемь лет, признался, что не был даже знаком с покойной. «Я никогда не встречал синьору Микели», — рассказал он. По его словам, в какой-то момент с ним связались сотрудники нотариальной конторы и сообщили, что по завещанию приходу пожертвовали крупную сумму. «Я подумал — тысяч сто евро», — предположил священник. Сумма оказалась втрое больше.

Полученные деньги позволили провести ремонт в приходской церкви Санта-Мария-Ассунта, отремонтировать ризницу и церковь Санта-Мария-дель-Карнерио. «На часть наследства мы профинансировали новые системы светодиодного освещения, — пояснил священник. — Но завещание было также использовано и для частичной перепланировки оратория».

В отличие от дона Амидани, настоятель прихода в Кастеллеоне дон Джамбаттиста Пьячентини был хорошо знаком с покойной. До смерти супруга Алессандра Микеле часто посещала местную церковь святых Филиппа и Иакова вместе с мужем, не пропуская ни одной воскресной мессы. Затем священник навещал ее в доме престарелых. «Я приехал за два месяца до смерти женщины. Никогда бы не подумал о таком пожертвовании», — признался он.

Согласно завещанию, пожертвованные в приход Кастеллеоне средства были распределены между несколькими получателями: 200 тысяч евро достались собственно приходу, 50 тысяч — средней школе в г. Монца, 50 тысяч пошли на поддержку католических миссионеров, работающим в беднейших странах планеты, и еще 150 тысяч покойная пожертвовала церкви Мадонны делла Мизерикордия — храму, который семья Стрингини Чибольди-Микели считала для себя особенно дорогим.

Как отметил священник, вероятно, память о благотворительнице будет увековечена: «Мы уже думаем о мемориальной доске, посвященной ей, в церкви Пресвятой Девы Карнерио», — рассказал дон Амидани.

Память об Алессандре Микели сохранят также в доме престарелых, где она провела последние годы жизни: здесь вскоре откроется конференц-зал ее имени.