Италия – Ватикан: подписано соглашение о признании дипломов

Ранее Итальянская Республика признавала только дипломы (лиценциат и докторат) по богословию и Священному Писанию. Подробности из Града Ватикан сообщает Ольга Сакун.

13 февраля 2019 г. состоялось подписание Соглашения о признании дипломов о высшем образовании между Святейшим Престолом и Итальянской Республикой.

Как пояснил в комментарии к соглашению префект Конгрегации католического образования кардинал Джузеппе Версальди, признание дипломов лиценциата и доктората по богословию и Священному Писанию – то есть квалификаций, не присваиваемых итальянскими вузами, — уже осуществляется в соответствии с конкордатом, подписанным 11 февраля 1929 года и пересмотренным 18 февраля 1984 года. Это происходит посредством особой процедуры, проводимой департаментами Св. Престола и итальянским Министерством образования, университетов и научных исследований. Однако из этой процедуры были исключены дипломы других факультетов Папских вузов. В 2003 году Святейший Престол присоединился к Лиссабонской конвенции о признании квалификаций высшего образования в европейском регионе. Именно выполнение условий этой конвенции и привело к подписанию соглашения 13 февраля. Оно предусматривает признание со стороны Италии дипломов всех вузов, учрежденных или одобренных Св. Престолом, а также признание Ватиканом итальянских дипломов, с целью облегчить академическое сотрудничество и мобильность студентов и исследователей. Процедура признания включает индивидуальную оценку продолжительности учебы и квалификации.

Таким образом, теперь в Италии будут признаваться не только дипломы по богословию и Священному Писанию, но и по другим специальностям: христианской археологии, защите несовершеннолетних, священной музыке, исламоведению, психологии, по социальным коммуникациям, управлению церковным имуществом и так далее. Подписанное соглашение в первую очередь направлено на укрепление сотрудничества между различными римскими университетами: в Вечном городе действуют 62 учреждения высшего образования, которые находятся в ведении Святейшего Престола.

Источник: Vatican News