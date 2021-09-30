Италия: священник, героически спасавший людей в годы Второй мировой войны, причислен к лику блаженных

Католический священник Джованни Форназини, героически спасавший людей в годы Второй мировой войны и погибший от рук нацистов в возрасте 29 лет в 1944 году, причислен к лику блаженных, передает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

По свидетельству тех, кто его знал, в тяжелые годы немецкой оккупации о. Джованни всегда спешил на помощь любому, кому грозила опасность. Во время бомбежек оккупированной Болоньи союзниками осенью 1943 года 28-летний священник разбирал завалы, помогая выжившим выбраться.

После массовых расстрелов, которые нацистские войска провели с период с 28 сентября по 5 октября 1944 года в деревне Мардзаботто, где погибло свыше 770 мирных жителей, о. Джованни попросил эсэсовцев разрешить ему отпеть и захоронить погибших. Получив разрешение, 13 октября священник выехал на место расстрелов, но назад уже не вернулся. В апреле 1945, незадолго до окончания войны, именно там было найдено его тело. Как показало освидетельствование, перед смертью священник был жестоко избит.

На св. Мессе в Болонье 26 сентября 2021 г. о. Джованни Форназини был причислен к лику блаженных. Процесс его беатификации был начат в 1998 г.

В своей проповеди на Мессе в болонской базилике св. Петрония кардинал Марчелло Семераро, префект конгреации канонизации святых, сказал: «Для прихожан он был ангелом-хранителем. Он заботился об эвакуированных, во время месс и розария он никогда не переставал молиться вместе с людьми. Но, главное, он делал все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие».

Во время Мессы было зачитано апостольское послание Папы Франциска, где было, в том числе, сказано, что день памяти о. Джованни Форназини будет отмечаться 13 октября на местном уровне. «Приходской священник, ревностный благотворитель, он не бросил свою паству в трагические годы Второй мировой войны, но защищал их даже ценой собственной жизни. Пусть его героическое свидетельство научит нас стойко выдерживать жизненные испытания», – отметил в послании Святейший Отец.

Форназини родился под Болоньей в 1915 г. В бедные студенческие годы ему приходилось подрабатывать в Гранд-отеле Болоньи; позднее он поступил в семинарию и в 1942 году в возрасте 27 лет был рукоположен в священники.

В своем приходе в городе Спертикано о. Джованни открыл школу для мальчиков. Как вспоминает его однокурсник о. Лино Каттои, «о. Джованни всегда куда-то спешил. Он стремился помочь людям в их трудностях и решить их проблемы, не зная страха. Это был человек огромной веры, его ничто не могло поколебать».