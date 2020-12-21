Италия переживает «демографический обвал»

Итальянский институт статистики обнародовал данные о населении с 2011 года, из которых следует, что страна переживает небывалый демографический кризис. Save the Children назвала этот феномен «демографическим обвалом», который, по мнению этой организации, вызван прежде всего неразвитой сетью детских дошкольных учреждений.

Итальянское представительство Save the Children заявило, что программа Next generation по восстановлению Европы после пандемии должна поставить особый акцент на развитие инфраструктур для детей, а также предусмотреть программы образования и трудоустройства для родителей, условия жизни которых еще больше ухудшились из-за санитарно-эпидемиологического кризиса.

Статистика указывает на то, что глубокий кризис начался еще до COVID-19: уже в 2018-2019 гг. индекс старости составлял 180 процентов (в 1951 году он составлял 33,5 процента). Это свидетельствует о безотлагательной необходимости инвестировать в улучшение условий жизни молодежи, которая на данный момент «не может даже думать о рождении детей», заявила представитель Save the Children в Италии Раффаелла Милано.

Помимо индекса старости, по сравнению с 2011-м на два года увеличился средний возраст итальянцев; теперь он составляет 45 лет. Самым «пожилым» населенным пунктом страны является Фашия в области Генуи: средний возраст ее жителей — 66 лет.

Небольшой рост численности населения произошел исключительно из-за иммиграции. В период с 2011 по 2019 год население с итальянским гражданством сократилось на 800 тысяч человек, в то время как число приезжих выросло на 1 миллион. Кроме того, с 2012 по 2019 год миллион иностранцев получил итальянское гражданство (в 2011 году лиц с приобретенным гражданством было всего 700 тысяч).

50,1 процента итальянцев (подсчеты охватили население в возрасте от 9 лет) имеют неполное среднее образование а число лиц с высшим образованием составляет 13,9 процента. В категории от 25 до 64 лет 62,2 процента имеют среднее образование, а 19,6 процента – высшее.



Источник: Vatican News

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