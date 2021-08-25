История. Когда Паралимпийские игры проходили в Ватикане

Нет ничего особенного в том, что между 1905 и 1908 годами Ватикан проводил «мировые» чемпионаты по лёгкой атлетике, а римские приходы организовывали воскресные спортивные соревнования в присутствии святого Пия X. Настоящей сенсацией было то, что ещё в начале XX века спортсмены с ограниченными возможностями соревновались в Ватикане, то есть за сорок лет до начала паралимпийского движения, которое зародилось на обломках Второй мировой войны.

Этот проект сегодня может возродиться в ватиканской спортивной команде Athletica Vaticana: столетие спустя, по стопам свидетельства Папы Франциска, первым шагом сборной Папы Римского стало открытие паралимпийской секции.

113 лет назад, в сентябре 1908 года, спортсмены-ампутанты, такие как Бальдони, участвовали в спринте (тогда победили ирландцы); в соревнованиях также принимали участие глухие спортсмены, а в прыжках в высоту – 9 слепых молодых людей из Общества во имя святого Алексия; у победителя Читтадини репортёр ватиканской газеты «L’Osservatore Romano» взял интервью. Можно сказать, что Паралимпийские игры, открывшиеся в Токио во вторник 24 августа, родились в ватиканском Дворе Бельведера, превращённом в легкоатлетическую дорожку; всё это происходило на глазах у Папы Римского Джузеппе Сарто и кардинала-госсекретаря Рафаэля Мерри дель Валь-и-Сулуэта. И тем, кто спрашивал Папу: «Куда же мы придём в итоге?», указывая на спортсменов, бегущих по дорожкам Ватиканских садов, Пий X отвечал на венецианском диалекте: «На небеса, дружище, на небеса!».

В ходе самых первых соревнований в октябре 1905 года газета «L’Osservatore Romano» следила за этим уникальным событием, проходившим во дворе Святого Дамасия.

Но в 1908 году, в ходе международных соревнований по лёгкой атлетике, она уже делала это как заправская спортивная газета: на её страницах публиковались рейтинги, комментарии, интервью и даже технические отчёты команды медиков из клиники Fatebenefratelli (включая диагнозы спортсменов, получивших травмы). Размещалась также полезная информация для двух тысяч спортсменов, для швейцарских гвардейцев и жандармов, которые по очереди приветствовали атлетов со своими оркестрами, – и слова Папы Римского на первой странице.

Как и во времена «инклюзивных» соревнований, состоявшихся по воле святого Пия X, сегодняшние Паралимпийские игры – это шаг вперёд в продвижении иного восприятия инвалидности. Постоянно растущий интерес СМИ к Паралимпийским играм способствует формированию нового взгляда на способности человека и стимулирует весьма необходимые размышления о социальной роли спорта.

Цель паралимпийского движения – не просто отметить великое событие, но продемонстрировать, чего могут добиться спортсмены, когда им предоставлена такая возможность, даже если они получили серьёзные травмы. И если это верно для спорта, то должно быть ещё более верно для жизни. Люди с инвалидностью должны иметь возможность выразить то, на что они способны не только в спорте, который помогает благодаря своей способности общаться и вызывать эмоции. Необходимо создавать равные возможности, осознавая неизбежные ограничения инвалидности, но также и огромный потенциал, который может проявить каждый человек, если у него появляется такая возможность.

Спорт может помочь возвести понимание инвалидности до такой степени, чтобы принимать её в качестве ресурса. Видя способности паралимпийца высокого уровня, неизбежно возникает любопытство, вопрос: как он это делает, с этими протезами? И если такое возможно в спорте, то почему бы не сделать это в офисе или классе? Спорт может и должен культивировать перемену восприятия инвалидности в повседневной жизни семьи, школы, трудового коллектива.

2 января этого года в интервью газете «La Gazzetta dello Sport» Папа Франциск сказал: у паралимпийских спортсменов есть истории, из которых ясно видно, что ограничения – вовсе не в людях с ограниченными возможностями, а в менталитете тех, кто на них смотрит.

К сожалению, пандемия коронавируса поставила высокий барьер не только перед занятиями спортом. У многих детей-инвалидов она отобрала важный и, порой, единственный момент инклюзивности в их жизни. Немало семей остались один на один с этой ситуацией. Мы ещё слишком далеки от понимания того, что спорт должен занять одно из приоритетных мест в политической повестке дня, он должен инвестировать в людей.

Спорт, как никакой другой человеческий опыт, является «социальным лекарством», помогающим многим молодым людям с ограниченными возможностями подняться и начать всё сначала. Это средство называется стойкостью, и каждый паралимпиец прекрасно о нём знает.

Но не слишком ли безрассудно полагать, что с помощью паралимпийского спорта можно изменить культуру, укоренившийся менталитет? Возможно. Но тогда, без этого здорового безумия, чемпион «Формулы 1» и ныне паралимпиец Алекс Дзанарди не стал бы вдохновителем отчаявшихся, а золотой призер паралимпийских игр по фехтованию на рапирах Беатриче Вио продолжала бы плакать над собой в постели, без рук и без ног.

Итак, начиная со вторника, приготовимся болеть за всех, не глядя на флаги: этих женщин и мужчин связывает общее страдание; и особо поддержим шестерых спортсменов из команды беженцев.

Нет никакой разницы между ведущими спортсменами и «низовыми», то есть теми, кто занимается спортом, чтобы не сидеть дома. Чемпионы, завоевывающие медали и устанавливающие рекорды, – это свидетели, которые привлекают тех, кто ещё не осмелился реализовать свою стойкость.

Для многих молодых людей, оказавшихся на больничной койке, важно видеть спортивные выступления спортсменов с ограниченными возможностями, чтобы сказать себе: может быть, я тоже смогу; может быть, у меня тоже получится! Поэтому Паралимпийские игры выше Олимпийских, если не принимать во внимание греческий суффикс «пара», говорящий о том, что они равнозначны и находятся на одном уровне.

Поддерживая спортсменов-инвалидов высокого уровня, мы создаём благородный, действенный «круг», и он охватывает также отверженного всеми мальчишку-инвалида. «Это прекрасный образ того мира, каким он должен быть», – сказал Папа Франциск в интервью спортивной газете. Настоящая победа «паралимпийской семьи» состоит в её способности создавать общественное движение с участием чемпионов и детей, которые сегодня изо всех сил пытаются сделать шаг или поднять руку, глядя на великих паралимпийцев.



Джампаоло Маттеи (L’Osservatore Romano)

Источник: Vatican News