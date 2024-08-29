Источник: доступ к иконе «Троица» в Троице-Сергиевой лавре не предусмотрен

Паломники в Троице-Сергиевой лавре и после установки иконы «Троица» Андрея Рублева в киот-витрину повышенной надежности не прикладываются к образу, перед иконой только крестятся во время прохода к мощам основателя монастыря преподобного Сергия Радонежского. Об этом сообщил ТАСС источник в лавре.

«Доступ к иконе в Троицком соборе не предусмотрен. Люди проходят мимо иконы, крестятся и идут к мощам преподобного Сергия», — сказал источник.

Он уточнил, что пока со стороны верующих не поступало запросов по поводу того, чтобы приложиться к знаменитому древнему образу. «Видимо, все всё понимают», — добавил источник.

Икона находится в иконостасе Троицкого собора, справа от нее расположены мощи преподобного Сергия Радонежского. В конце июля образ установили в киот-капсулу повышенной надежности, произведенную по спецзаказу в Германии. Как рассказала ТАСС руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега), новая специализированная витрина, в которую была помещена «Троица», оснащена датчиком контроля показателей температурно-влажностного режима, специальным антивандальным антибликовым стеклом с защитой от ультрафиолетового и инфракрасного излучений и прибором поддержания микроклимата. По словам Чернеги, компактность витрины позволила «безболезненно» вписать «Троицу» в древний иконостас Троицкого собора обители.

Икона была доставлена в Троице-Сергиеву лавру из столичного храма Христа Спасителя 22 июня.

В первой половине XV века Андрей Рублев написал икону «Святая Троица» для Троицкого храма по просьбе ученика и преемника Сергия Радонежского преподобного Никона. 15 мая 2023 года стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать Русской Православной Церкви «Троицу», которая с 1929 года находилась в Третьяковской галерее. 12 июля 2023 года патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова утвердили договор о передаче иконы Троице-Сергиевой лавре.



(Фото: stsl.ru)