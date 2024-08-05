Исполнилось 100 лет одному из четырех последних отцов Второго Ватикана

Исполнилось 100 лет одному из четырех последних отцов Второго Ватикана

Август 05, 2024

исполнилось 31 июля бельгийскому епископу Даниэлю Омеру Верстрате – одному из четырех отцов Второго Ватиканского собора, которые живы до сих пор. Об этом сообщает «Благовест-инфо».

, который  считает 21-м Вселенским, проходил с 11 октября 1962 года по 8 декабря 1965 года в Ватиканской базилике св. Петра. Его делегатами, или «отцами», были 3058 епископов и генеральных настоятелей монашеских орденов и конгрегаций. В работе собора приняли также участие консультанты-богословы, миряне и наблюдатели от других конфессий, включая Православную Церковь. Среди приглашенных богословов были, в частности, – будущий Папа Бенедикт XVI, и , однако соборными отцами они не являлись.

На сегодняшний день в живых остаются лишь четверо соборных отцов: вышеупомянутый епископ Верстрате, 102-летний епископ Хосе де Хесус Саагун де ла Парра (Мексика), 99-летний архиепископ Викторинус Юн Конгхи (Южная Корея) и бывший куриальный кардинал Фрэнсис Аринзе (Нигерия).

родился в Острозебеке (Фландрия) в 1924 году. Вступив в монашеский орден облатов-миссионеров Марии Непорочной, в 1950 был рукоположен во священника. В 1965 году Папа Павел VI назначил его главой вновь созданной апостольской префектуры Западного Трансвааля с возведением в сан епископа. В 1978 году префектура была преобразована в Клеркдорпскую епархию. Таким образом Версрате стал первым епископом Клерксдорпа, прослужив на этом посту до выхода на покой в 1994 году. Его преемником стал уроженец ЮАР Зитулеле Патрик Мвемве (1941-2020).

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