Исполнилось 100 лет одному из четырех последних отцов Второго Ватикана

100 лет исполнилось 31 июля бельгийскому епископу Даниэлю Омеру Верстрате – одному из четырех отцов Второго Ватиканского собора, которые живы до сих пор. Об этом сообщает «Благовест-инфо».

II Ватиканский собор, который Католическая Церковь считает 21-м Вселенским, проходил с 11 октября 1962 года по 8 декабря 1965 года в Ватиканской базилике св. Петра. Его делегатами, или «отцами», были 3058 епископов и генеральных настоятелей монашеских орденов и конгрегаций. В работе собора приняли также участие консультанты-богословы, миряне и наблюдатели от других конфессий, включая Православную Церковь. Среди приглашенных богословов были, в частности, Йозеф Ратцингер – будущий Папа Бенедикт XVI, и Ханс Кюнг, однако соборными отцами они не являлись.

На сегодняшний день в живых остаются лишь четверо соборных отцов: вышеупомянутый епископ Верстрате, 102-летний епископ Хосе де Хесус Саагун де ла Парра (Мексика), 99-летний архиепископ Викторинус Юн Конгхи (Южная Корея) и бывший куриальный кардинал Фрэнсис Аринзе (Нигерия).

Даниэль Верстрате родился в Острозебеке (Фландрия) в 1924 году. Вступив в монашеский орден облатов-миссионеров Марии Непорочной, в 1950 был рукоположен во священника. В 1965 году Папа Павел VI назначил его главой вновь созданной апостольской префектуры Западного Трансвааля с возведением в сан епископа. В 1978 году префектура была преобразована в Клеркдорпскую епархию. Таким образом Версрате стал первым епископом Клерксдорпа, прослужив на этом посту до выхода на покой в 1994 году. Его преемником стал уроженец ЮАР Зитулеле Патрик Мвемве (1941-2020).