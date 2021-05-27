Испания и другие маршруты возможных Апостольских путешествий Папы Франциска в 2022 году

Как сообщает белорусское католическое агентство Catholic.by со ссылкой на европейские источники информации, король Испании Филипп VI пригласил Папу Франциска посетить страну в 2022 году.

Папа-иезуит может возглавить праздничные мероприятия по случаю завершения Года Святого Игнатия Лойолы, объявленного в связи с 500-летием обращения основателя Общества Иисуса. Инаугурация Юбилейного Года имела место 20 мая с.г. на родине Святого, в испанском городе Памплоне.

Также в ходе своего визита Святейший Отец может посетить пещеру Манреса (Каталония), в которой святой Игнатий в свое время провел несколько месяцев в посте, молитве и духовных размышлениях. Именно там святым Игнатием были сделаны заметки, легшие позднее в основу его всемирно известных «Духовных упражнений». В настоящее время в Манреса располагается почитаемое святилище, ставшее местом паломничества.

Кроме того, сообщается, что в будущем году Преемник Святого Петра может посетить Казахстан, Сербию и — насколько позволят условия безопасности — Ливан и Южный Судан. Впрочем, окончательная программа Папских визитов на 2022 г. пока еще остается в стадии разработки и утверждения.