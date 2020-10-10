Ирландские епископы выступают против запрета Месс с участием народа

С 6 октября в Ирландии власти усилили ограничительные меры для предотвращения заражения COVID-19: вновь введен запрет на совершение Мессы с участием народа. Храмы могут оставаться открытыми для индивидуальной молитвы. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Поместные епископы выразили обеспокоенность в связи с этим решением, обратившись к правительству с открытым письмом. Они просят о встрече с премьер-министром и утверждают, что полностью поддерживают усилия санитарных властей для безопасности граждан, но при этом недоумевают по поводу запрета на участие верующих в богослужениях.

Святая Месса – это не просто «скопление народа», пишут иерархи, но «глубокое проявление того, чем мы являемся как Церковь». Для приходов и для отдельных католиков утрата духовной поддержки может стать источником страха и тревоги, оказывающих негативное воздействие на здоровье и на общее состояние, подчеркивают епископы, надеясь на «конструктивную дискуссию» с премьер-министром.