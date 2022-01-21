Иринея Лионского провозгласят Учителем Вселенской Церкви

20 января Папа Франциск принял на аудиенции кардинала Марчелло Семераро, префекта Конгрегации по прославлению святых, сообщает Vatican News.

В ходе аудиенции иерарх предложил Святейшему Отцу принять во внимание одобрение, высказанное кардиналами и членами Конгрегации во время ее пленарной сессии по поводу провозглашения святого Иринея Лионского Учителем Вселенской Церкви.

Кроме того, Святейший Отец уполномочил Конгрегацию издать декреты, касающиеся признания героических добродетелей трех итальянских подвижников: Слуги Божьего Франческо Саверио Топпи, капуцина и архиепископа-прелата Помпеев, скончавшегося в 2007 году; Слуги Божьей Марии Терезы Де Винченти, основательницы конгрегации Малых тружениц Святейших Сердец, скончавшейся в 1936 году; и Слуги Божьей Габриеллы Боргарино, монахини из общества Дочерей милосердия, преставившейся в 1949 году.