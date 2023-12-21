Иордания воздержится от пышных рождественских празднеств

Информационное агентство Fides сообщило о решении, принятом Советом глав Церквей Иордании об отказе в этом году от торжественных празднований в рождественский период в знак уважения и солидарности с невинными жертвами, пострадавшими в связи с военной операцией на территории сектора Газа.

2 ноября в резиденции епископа Греческой Православной Церкви в столичном городе Аммане состоялось совещание предстоятелей Церквей и церковных общин Иорданского Хашимитского Королевства по итогам которого иерархи распространили специальное коммюнике.

В нём сообщается, что все христиане Иордании приглашены участвовать в рождественской Литургии и отказаться от пышных публичных торжеств, рождественских базаров, музыкальных представлений и концертов, шумных вручений подарков детям.

В коммюнике главы Церквей Иордании также заявляют о том, что они разделяют позицию короля Абдаллы II, который осуждает жестокость, царящую на Святой Земле, и поддерживают все усилия, чтобы заглушить голос войны.



Источник: русская служба Vatican News