IOR будет управлять всем движимым имуществом Ватикана

Ватиканский Институт религиозных дел будет обладать исключительной компетенцией по управлению активами и станет депозитарием всего движимого имущества Св. Престола и связанных с ним учреждений. Об этом сообщает русская служба Vatican News со ссылкой на краткий рескрипт Папы Франциска, который был опубликован 23 августа в L’Osservatore Romano.

Рескрипт Святейшего Отца аутентично истолковывает действующие положения и обладает «неизменной законной силой, несмотря ни на что противоположное, даже если оно предшествует рескрипту или специально касается конкретных вещей».

Центральным пунктом Папского документа является 3-й параграф 219 статьи апостольской конституции о Римской Курии Praedicate evangelium, который должен быть истолкован «в том смысле, что деятельность управляющего активами и депозитария движимого имущества Святейшего Престола, а также связанных с ним учреждений, входит в исключительную компетенцию Института религиозных дел».

По этой причине Святейший Престол и связанные с ним организации, «которые в любой форме содержат финансовые и ликвидные активы в финансовых учреждениях, отличных от IOR, должны проинформировать Институт религиозных дел и передать их ему как можно скорее в течение 30 дней с 1 сентября 2022 года».

Папский рескрипт вступает в силу с момента его публикации в ежедневной ватиканской газете L’Osservatore Romano.



(На фото — здание IOR)