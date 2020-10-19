«Иоанн Павел II – Папа, которого все заслужили» (избранные ФАКТЫ и ФОТО)

100-летие со дня рождения святого Иоанна Павла II, которое празднуется в этом году — большое событие для всего мира. Святой Иоанн Павел II стал необычайным Божьим даром для Вселенской Церкви и для его родины — Польши. Земное паломничество святого, которое началось 18 мая 1920 года в Вадовицах и завершилось 15 лет назад в Риме, было преисполнено любовью к жизни и очарованием тайной Бога, мира и человека. В этом юбилейном году по всему миру проходят различные памятные мероприятия, связанные со знаменитым Папой-поляком.

А 16 октября исполнилось 42 года со дня избрания ныне чествуемого святого Папой Римским. В связи с памятной датой радио Sputnik кратко напомнило некоторые примечательные события из жизни Папы Войтылы.

Сорок два года назад Папой Римским впервые за несколько веков стал не итальянец. На Папский Престол взошел Иоанн Павел II (в миру Кароль Юзеф Войтыла, уроженец Малопольского воеводства, близ Кракова).

Он пробыл предстоятелем Римско-Католической Церкви более четверти века, и весь мир мог наблюдать, как со временем крепкий и инициативный человек стареет, дряхлеет и словно бы устает от жизни и проблем, многие из которых мог решить только он. В его адрес регулярно звучали резкие оценки, которые порой противоречили друг другу. Кто-то обвинял его в чрезмерном фундаментализме, кто-то считал, наоборот, его деятельность слишком прогрессивной для Церкви. Несмотря на это, Иоанн Павел II завоевал уважение во всем мире, став Папой католиков не только по титулу, но и по деяниям.



Папа-рекордсмен

Иоанн Павел II стал первым Папой из Восточной Европы. Он стал первым Папой Римским, кто принял в Ватикане советского лидера (Михаила Горбачева) и иранского президента (Мохаммеда Хатами). Он первым побывал в православной стране (Румынии). На его счету огромное количество беатификаций и канонизаций, продолжительность его пребывания на папском престоле ‒ одна из самых больших.

Иоанн Павел II и Михаил Горбачев



Всемирный Папа

На счету Иоанна Павла II более 104 международных поездок, он посетил 130 стран. Если подсчитать продолжительность всех его странствий, получится, что он 30 раз объехал вокруг планеты. Но были две страны, которые он посетить не смог, о чем очень сильно сожалел: Китай и Россия.



Диалог с другими религиями

Иоанн Павел II стал первым Папой Римским, который посетил синагогу и молился у Стены плача. Он первым посетил мечеть и поцеловал Коран. В 1986 году была организована Всемирная молитва за мир: на призыв Папы собрались более 150 делегатов, представлявших 12 различных религий.

Мусульманский духовный лидер Фетхуллах Гюлен и Папа Иоанн Павел II

во время встречи в Ватикане



Папа для молодежи

Иоанн Павел II видел задачу религии в том, чтобы помочь тем молодым людям, которые попали в трудную ситуацию. Он инициировал проведение Всемирного дня молодежи, который стал регулярным. Причем к участию в празднике приглашаются не только католики, событие это межконфессиональное, на него собираются и православные, и иудеи, и мусульмане, и представители иных религий.

Иоанн Павел II и Гарегин II



Внимание женщинам

Интернет сегодня выдаст кучу злой информации, если в любом поисковике вбить «Иоанн Павел II женщины». Но именно этот Папа в 1988 году опубликовал Апостольское послание Mulieris dignitatem, в котором обозначил не только свою, но и позицию всей Католической Церкви по вопросу достоинства женщин. Он призвал относиться к женщинам с уважением, и именно недостаток внимания он назвал причиной радикального феминизма, который стал популярным движением в те годы.

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