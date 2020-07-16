Отец Коррадо Трабукки, OFM: «Как и 25 лет назад, моё сердце живёт верой, любовью, надеждой и радостью!»

До сих пор большую группу клириков нашей епархии (как, впрочем, и других российских католических епархий) составляют священники-иностранцы. Впрочем, служащие в нашей стране по многу лет, они уже давно стали для нас «своими».

Четверть века назад, 16 июля 1995 года, в новосибирском аэропорту «Толмачёво» приземлился авиаборт из Москвы, в котором среди остальных пассажиров был 47-летний монах-францисканец из Италии.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей небольшое интервью о. Коррадо Трабукки OFM, которое накануне он дал нашему изданию по телефону.

— Здравствуйте, дорогой отче! Как Ваше здоровье? Не поделитесь с нашими читателями некоторыми подробностями, как в условиях сегодняшних коронавирусных ограничений Вам приходится отмечать свои 25 лет пастырского служения в Сибири?

— Нормально. Спасибо. Я держусь на тех условиях, которые сегодня есть: я в изоляции дома, но мы регулярно служим – чуть-чуть у сестер-елизаветок, а также немного у себя на приходе. Конечно, наша Католическая школа весь этот период самоизоляции была закрыта, но мы с нетерпением ждем первого сентября – начала нового учебного года. И смотрим. Пока, скажем, всё нормально…

— Тогда давайте вспомним, как ровно четверть века назад Вы сели на самолет в аэропорту города… какого города?..

— …Милана. Да, 25 лет назад я уехал из своей родной Италии. Помню, что тогда был очень хороший ясный день, хорошая погода. Перед самым отлетом я был с моей мамой и родной сестрой у нас в горах. Мы ходили, гуляли, радовались природе в Альпах и прощались. Затем я сел на самолет и прилетел из Милана в Москву. Это всё было 15 июля 1995 года. В Москве меня встречал русский друг, с которым мы уже были хорошо знакомы, а плюсом было то, что он неплохо говорил по-итальянски (его мне фактически «подарил» другой мой хороший знакомый – отец Александр Мень). Далее снова была пересадка на самолёт, который, собственно, и доставил меня сюда на следующее утро, 16 июля. Так я «пришёл» в Сибирь.

В Новосибирске меня встретил тоже прекрасный летний день. Когда мы выезжали на такси из аэропорта «Толмачёво», я заметил стадо коров. Эти коровы были кругом. Их много паслось по пути в город. И я подумал тогда: «Ну вот, из Альп, где коровы – в Сибирь, где снова те же самые коровы». Но потом мы въехали в город, а там уже коров нету… (Смеётся). И, в конце концов, я приехал в то место, где я сейчас нахожусь и откуда с Вами говорю по телефону – на наш приход.

Когда я добрался сюда, ещё было раннее утро, но на месте я никого не застал. поскольку один из братьев находился на духовных упражнениях – это был отец Гвидо Треццани, OFM, (сейчас он работает директором «Каритас» в Казахстане). И другой священник – отец Патрик Тудсон (его уже, к сожалению, нет с нами, 30 июля мы будем его очередной раз вспоминать) – он тоже куда-то отлучился. В общем, сначала было пусто. А позднее отец Патрик всё же появился. Мы обнялись по-братски, он меня принял и так официально начался мой путь здесь. Надо сказать, что с первого же момента я увидел и поразился тому, что на приходе не было людей. И я спросил: «А где все люди? Приход ведь совсем пустой!». И он мне ответил: «Они все на дачах». Это же лето было. Вот такие самые первые впечатления…

Но потом через какое-то время уже приехали со своих дач бабушки-немки. Их оказалось немало – около пятидесяти человек в общине. И я служил каждый день Мессу по-немецки. В итоге впечатление у меня о тех первых днях приезда осталось очень хорошее.

— Если уж говорить о временны́х категориях размером в четверть века, то давайте напомним нашим читателям, что буквально совсем недавно — в конце прошлого года и Католическая школа Рождества Христова, которая работает в Новосибирске под вашим руководством, также отметила свою юбилей с цифрой 25. И насколько я знаю, нынешний год должен был дать продолжение интересным мероприятиям, связанным с этим юбилеем. Но, видимо, вмешался коронавирус?

— Да, конечно. Но смотрите, вот что я подумал. Коронавирус дал мне возможность углубить ещё больше размышления о сути моей тогдашней поездки сюда, в Россию, в Сибирь. Зачем я всё-таки здесь?

Вот 25 лет прошло, и получается, что я здесь для того, чтобы заботиться о своей общине. Выше я сказал, что когда только приехал, никого не было в церкви. Но и сейчас ведь тоже никого, потому что – коронавирус. Такой вот неожиданный и грустный момент после 25 лет служения.

Однако мы не будем думать, что коронавирус заслонил для нас всю жизнь. Всё, конечно, пока идет непросто, медленно, но всё-таки что-то специфическое, важное этот период нам даёт, раз мы сегодня из-за него вынуждены обращать внимание на какие-то главные вещи. Например, 25 лет назад не было никакого Интернета, и мы не могли смотреть и слушать Мессу через трансляцию в прямом эфире. А сегодня мы совместно с прихожанами можем это делать. И люди могут, хотя и виртуально, участвовать в Мессе в режиме онлайн. Это ведь тоже интересно. Сегодня я каждый день говорю проповедь в совершенно вроде бы пустом храме, однако её регулярно слушает некоторое количество людей. И это тоже интересно.

Потом ещё в режиме трансляции через Интернет я обращался к своим ученикам в Школе с Напутственным словом. Это когда в нашей школе должен был по традиции звенеть последний звонок и проходить выпускной бал. Но в школе тоже был период этой изоляции. И там мы тоже регулярно всю весну вели дистанционные уроки через Интернет. Хотя понятно, что для наших ребят, особенно для наших выпускников, этого было недостаточно. Людям, детям необходимо встречаться – будь то в школьном коллективе, классе или приходской общине, и так далее…

Вот поэтому сейчас такой непростой момент, во время которого, однако, мы можем больше углубить для себя тему нашей веры, размышлять о причинах и целях нашего пребывания здесь — в самом широком смысле.

— Понятно, что приходится так – и грустно, и по-философски одновременно – отмечать этот юбилей. Но всё же какие реальные самые большие сложности Вы испытываете из-за проблемы нынешней глобальной эпидемии как пастырь, как учитель, как человек, в конце концов?

— Я бы назвал это не сложностями, а главными задачами на сегодня.

Во-первых, это обязанности по точному соблюдению тех мер, которые ввело Государство. Также это забота о соблюдении порядка, который недавно сформулировал и обнародовал наш Епископ. С мудростью и заботой он сказал: соблюдайте все необходимые предписания, касающиеся особой ситуации в связи с распространением коронавируса, все рекомендации и законы, которые приняты. (см. Письмо Преосвященного Владыки Иосифа Верта к пастве Преображенской епархии, — ред. СКГ)

Большая сложность для всех нас, конечно, заключается и в том, что мы сегодня пока ещё не можем встречаться в полной мере. Правда совсем недавно всё-таки некоторые храмовые возможности для верующих возобновились. Например, у нас на приходе появилась возможность личной встречи со священником для принятия Святых Таинств: каждый вторник и четверг с 17.00 до 18.00 либо по личной договорённости со священником, если вышеуказанные время и дни вам не подходят. Подобные возможности есть, я знаю, и у прихожан Кафедрального собора, но там это происходит немного в другое время и другие дни. Это уже большой шаг. Так, помаленьку, постепенно…

Но опасность COVID-19 – это сегодня всё ещё очень серьёзно. И это – самая большая сложность. Потому что люди устали – я их слушаю регулярно – они хотят дружбу, хотят встречаться, общаться, вместе радоваться. Но сейчас это пока невозможно в полной мере, нужно подождать. И это та история, которую мы не можем изменить. Нужно ждать. А люди не хотят ждать, они хотят, чтобы было как раньше. Например, дети: Первое Причастие, министранты, которые обычно приходят, а сейчас они скучают и спрашивают – «а когда будет служба по воскресеньям?». Но сейчас пока нужно всем терпеливо ждать.

Есть и позитивная вещь, о которой я уже сказал – то, что мы смогли служить и быть с верующими рядом через интернет-трансляции.

А для меня лично ещё большая и печальная сложность заключена в том, что я не могу сейчас съездить к себе на родину. Потому что мудрость говорит мне: оставайся пока на своём месте здесь. В принципе, для меня всё хорошо. Единственное – из-за этой долгой моей разлуки с Италией сейчас, наверное, страдает Школа. Потому что мои поездки регулярно включают в себя и общение с добрыми людьми по поводу поддержки, дают возможность собирать материальную помощь для Школы. Сейчас это невозможно. Но я верю, что Господь Бог знает эту нужду и будет, наверное, немного по-другому помогать. Сейчас я в режиме всех этих ограничений видимо буду ждать до конца текущего года. А, может, ещё и дольше не смогу поехать в Италию. Но люди, мои друзья знают это обстоятельство, и я надеюсь, что помощь нам не должна прекратиться.

Может я повторюсь, но думаю – это время интересно для всей нашей общины с точки зрения опыта. Через эти испытания мы понимаем, как важно, как радостно то, что верующие могут встречаться каждое воскресенье или каждый день. Говорим, конечно, преимущественно про воскресенье, потому что это наш главный день, ведь среди недели мало людей (они на работе и так далее). А в воскресенье большинство всё-таки имели возможность приходить в церковь, слушать Слово Божие, встречаться с единоверцами.

— А как сейчас происходит общение и взаимодействие братьев Ордена францисканцев в России, которые служат не только в Новосибирске, но и в Санкт-Петербурге, в Уссурийске, вообще в мире?

— Совсем недавно у нас был Капитул. Также мы принимали визитацию специального посланника от Генерального настоятеля Ордена Братьев Меньших. На сей раз это был отец Марк Гонгало, OFM. Он из Украины. Во время визитации он встречался и с нами, и с епископами тех католических епархий, где находятся братья из Фонда Св. Франциска, работающие сегодня в России. Опять же выручает интернет – мы много общаемся с друг другом через современную цифровую связь. Сейчас у нас прошел процесс выборов региональных настоятелей и советников, за которым наблюдал из Рима наш Генеральный настоятель брат Майкл Перри, OFM. И прошедший Капитул для братьев в России первый раз был исключительно виртуальным. Потому что мы не могли по-другому, кроме интернета, общаться с представителями Ордена и советниками из Италии, из Рима и так далее. Одним из основных пунктов нынешнего Капитула с нашей стороны было озвучено пожелание видеть здесь ещё больше новых братьев, чтобы они могли служить верующим в России, в наших приходах в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, в Уссурийске. Другие вопросы – это окормление католиков латинского обряда, это экуменическое служение (за которое в России отвечать на региональном уровне поручили как раз мне). И так далее. Так что мы очень ждем и непрестанно молимся, чтобы Господь внушил в сердце кому-нибудь из братьев призвание. Хотя бы одному или двум новым братьям – приехать к нам на помощь сюда из Италии, или Польши, или ещё из какого-то места в мире. Ведь можно сказать, что сегодня наши общины в этом аспекте бедствуют, конечно. В Питере – два священника и два брата. В Новосибирске – только двое священников, а у нас здесь и приход, и Школа. В Уссурийске – один священник о. Грациан Пиотровский, которого верующие нашей епархии хорошо знают и помнят и брат Стефано Инверницци, а ведь там два прихода. Таким образом, «жатвы много, а делателей мало».

Понятно, что у Ордена по всему миру сегодня много разных проектов – в Африке, в Китае и так далее. Но вот ведь и для России когда-то, 25 лет назад, был сформирован при поддержке святого Иоанна Павла II такой миссионерский «Projectо Russo», которым мы были призваны. И мы сюда приехали осознанно. У нас было такое яркое желание, такой энтузиазм и горение! Хотелось бы, чтобы появились наши единомышленники и сегодня. А это непросто. Возьмём даже нашу Преображенскую епархию – всего 39 священников. Это же так мало на такую большую территорию и на то количество приходов, которые есть сегодня!

Я сегодня на рубеже прошедших 25 лет продолжаю чувствовать это своё призвание и горячее желание. Правда, моих человеческих сил осталось, конечно, меньше. Но энтузиазм у меня тот же, что и был: служить Господу, служить моим братьям, прихожанам, учителям и ученикам нашей Школы. Быть востребованным здесь, в России, в моей Сибири! Я такой же, как и 25 лет назад. И моё сердце также живёт любовью, надеждой и верой! И радостью!

— Спасибо, дорогой отец Коррадо, за эту возможность интересного и полезного общения! От нашей редакции и от всех наших читателей «Сибирской католической газеты» примите сердечное поздравление с 25-летней годовщиной Вашего служения в России, а также пожелание милости Божией, крепкого здоровья, и всего самого доброго на многая и благая лета!



Материал подготовил Александр Эльмусов