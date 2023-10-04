Интенции Папы Франциска на октябрь: миссия Церкви должна быть «апостольством слуха» (ВИДЕО)

Папа Франциск записал видеопослание, комментируя свои молитвенные прошения на октябрь: в этом месяце он просит особым образом молиться о Синоде епископов. Передает русская служба Vatican News.

«Миссия находится в сердце Церкви, — говорит Святейший Отец. – Более того, когда Церковь собирается на Синод, эта синодальная динамика поддерживается исключительно миссионерским призванием. Иными словами, это ответ на повеление Иисуса возвещать Евангелие. Я хотел бы напомнить, что этим ничего не завершается, но именно так продолжается церковный путь. Этот путь мы проходим, как ученики из Эммауса, слушая Господа, Который всегда идет посреди нас. Он – Господь сюрпризов. Через молитву и распознавание Святой Дух помогает нам осуществлять “апостольство слуха”, то есть слушать ушами Бога, чтобы научиться говорить словами Бога. Именно так мы приближаемся к сердцу Христа, из которого рождается наша миссия и голос, привлекающий к Нему. Этот голос показывает нам средоточие миссии: достичь всех, искать всех, принимать всех, вовлекать всех, никого не исключая. Давайте молиться о Церкви, дабы она сделала слушание и диалог своим стилем жизни на каждом уровне, подчиняясь силе Святого Духа, Который ведет ее к окраинам мира».