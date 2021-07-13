Институт Святого Фомы открывает прием на новый учебный год

Институт Святого Фомы открывает прием на новый 2021-2022 учебный год по программе дополнительного образования «Вера и диалог. Основы христианства». Обучение будет проводиться в очном и дистанционном форматах, сообщает Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве.

Цель программы: получение фундаментальных знаний в области теологии, Священного Писания, литургики, истории Церкви и философии; обретение навыков по анализу и интерпретации библейских, философских и богословских текстов, а также способности к творческому и продуктивному диалогу с представителями других религиозных традиций.

Институт также представляет дополнительные программы и вебинары: программа «Латинский язык», Вебинар «Введение в ислам», Вебинар «Памятники христианского искусства и светское художественное пространство».

Институт святого Фомы — организация дополнительного профессионального образования. История Института насчитывает более 20 лет — он был создан еще в 1991 году как колледж католической теологии. В 1997 году Институт перешёл в ведение «Общества Иисуса» (Орден Иезуитов), которое почти с самого начала своего основания занималось преподавательской и воспитательной деятельностью в школах и университетах.

В рамках своей уникальной образовательной программы Институт святого Фомы уделяет особое внимание диалогу в межкультурной, межэтнической, межконфессиональной среде в атмосфере взаимоуважения и свободы. Студенты имеют возможность заниматься изучением западного и восточного образа христианства, рассмотреть религию в её философском, социологическом, антропологическом, психологическом аспектах и творческом выражении. Для этого в Институте проводятся учебные программы, открытые лекции, семинары, конференции и вебинары.

Христианское вдохновение Института основывается на верности христианскому посланию и способствует развитию интеллектуальной традиции, заботится об интеграции веры с жизнью как неотъемлемого понимания человеческого существования и культуры.

Институт располагает богатейшей библиотекой, которая включает в себя 15 тысяч томов, а также собственным издательством

Подробная информация — на официальном сайте Института св. Фомы