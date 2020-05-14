Инициативу Папы Франциска о Всеобщем дне молитвы об избавлении от коронавируса поддержали в России

Инициативу Папы Франциска о Всеобщем дне молитвы об избавлении от коронавируса поддержали в России

Май 14, 2020

Как известно, Папа Римский Франциск объявил 14 мая всеобщим днем молитвы об окончании пандемии коронавируса. Представители опрошенных корреспондентами издания «Коммерсантъ» религиозных объединений эту инициативу поддержали, но уточнили: молебны об избавлении от и без того проводятся регулярно.

14 мая верующие разных конфессий смогут вместе помолиться о скорейшем окончании пандемии. С таким призывом в начале мая выступил Папа Римский Франциск, поддержав идею религиозной организации «Верховный комитет по осуществлению Декларации о человеческом братстве». В четверг 14 мая верующие по всему миру могут объединиться — через молитву, пост или добрые дела — с тем, чтобы приблизить окончание смертоносной пандемии COVID-19. «В то же время важно, чтобы страны мира объединили свои научные усилия, прозрачно и беспристрастно, чтобы найти вакцину и лекарства и обеспечить доступ к ним людям по всему миру, так чтобы каждый зараженный в любой стране смог бы получить необходимую медицинскую помощь», — подчеркнул . Одним из первых его поддержал генсек ООН Антониу Гутерриш. «В эти трудные времена мы должны поддерживать друг друга ради мира, сострадания и солидарности», — написал он в Twitter. Всего в мире на сегодняшний день коронавирус диагностирован более чем у 4,2 млн человек, скончались более 290 тыс. человек.

В России одним из первых положительно об инициативе высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. «Уверен, что в этот день люди разных континентов, представители разных конфессий все вместе обратятся к Всевышнему. Мы попросим Творца помочь нам преодолеть пандемию и принесенный ею кризис. Только сплотившись и преодолев разногласия, раздирающие нас, мы сможем надеяться на то, что Всевышний смилуется над нами», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

«Сейчас идет благословенный месяц Рамадан, который еще больше наполнил молитвами жизнь мусульман, — напомнил «Ъ» первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов. — Мусульмане России уже неоднократно проводили коллективные молебны с мусульманами других государств. Мы всецело поддерживаем такие добрые инициативы, в том числе и призыв к коллективному молебну, озвученный Папой Римским Франциском».

В РПЦ «Ъ» также сказали, что положительно оценили инициативу Папы, поскольку верующие люди не могут в этой ситуации оставаться безразличными. «Сама по себе эта инициатива объединяет людей доброй воли, которые стараются делать всё от них зависящее для того, чтобы преодолеть этот кризис, — заявил «Ъ» сотрудник Секретариата Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межхристианским отношениям священник Алексей Дикарев.— Русская Православная Церковь в лице своих пастырей и верующих молится о скорейшем прекращении пандемии». Напомним, что 3 апреля Патриарх Кирилл совершил объезд вокруг Москвы с иконой «Умиление». В РПЦ с начала пандемии проводятся службы с чтением акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы «об избавлении от вредоносного поветрия — коронавирусной инфекции».

На ежедневные усилия обратили внимание и представители других конфессий. По словам члена правления Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников), епископа Константина Бендаса, в евангельских церквях также «поддерживают все инициативы, в том числе и главы Римско-Католической Церкви», и будут молиться.

«Мы ежедневно совершаем специальную молитву об избавлении от коронавируса и за тех, кто заболел. Мы 14 мая также будем молиться. Я думаю, что идея Папы Римского правильная, чтобы все молились за всех. Это правильный призыв, но важно, чтобы помимо молитвы люди помогали друг другу, думали друг о друге», — заявил «Ъ» главный раввин России Берл Лазар. «Слова о необходимости любви к ближнему в этот период необходимо осмыслить, — отметил он. — Мы видим врачей, которые готовы рисковать своей жизнью ради другого человека, и мы должны думать друг о друге, любить. У нас сегодня закрыты синагоги потому, что мы любим друг друга. Люди, к сожалению, не понимают, что карантин в том числе призван раскрыть главную задачу нашей жизни. В этот период надо понять, что мы отвечаем друг за друга в полной мере. — это хорошо, но этого недостаточно, необходимо объединить совместные усилия для борьбы с эпидемией и оказать помощь тем, кто в ней нуждается».

Источник: Коммерсантъ

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна