Инициативу Папы Франциска о Всеобщем дне молитвы об избавлении от коронавируса поддержали в России

Как известно, Папа Римский Франциск объявил 14 мая всеобщим днем молитвы об окончании пандемии коронавируса. Представители опрошенных корреспондентами издания «Коммерсантъ» религиозных объединений эту инициативу поддержали, но уточнили: молебны об избавлении от эпидемии и без того проводятся регулярно.

14 мая верующие разных конфессий смогут вместе помолиться о скорейшем окончании пандемии. С таким призывом в начале мая выступил Папа Римский Франциск, поддержав идею религиозной организации «Верховный комитет по осуществлению Декларации о человеческом братстве». В четверг 14 мая верующие по всему миру могут объединиться — через молитву, пост или добрые дела — с тем, чтобы приблизить окончание смертоносной пандемии COVID-19. «В то же время важно, чтобы страны мира объединили свои научные усилия, прозрачно и беспристрастно, чтобы найти вакцину и лекарства и обеспечить доступ к ним людям по всему миру, так чтобы каждый зараженный в любой стране смог бы получить необходимую медицинскую помощь», — подчеркнул Папа Франциск. Одним из первых его поддержал генсек ООН Антониу Гутерриш. «В эти трудные времена мы должны поддерживать друг друга ради мира, сострадания и солидарности», — написал он в Twitter. Всего в мире на сегодняшний день коронавирус диагностирован более чем у 4,2 млн человек, скончались более 290 тыс. человек.

В России одним из первых положительно об инициативе высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. «Уверен, что в этот день люди разных континентов, представители разных конфессий все вместе обратятся к Всевышнему. Мы попросим Творца помочь нам преодолеть пандемию и принесенный ею кризис. Только сплотившись и преодолев разногласия, раздирающие нас, мы сможем надеяться на то, что Всевышний смилуется над нами», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

«Сейчас идет благословенный месяц Рамадан, который еще больше наполнил молитвами жизнь мусульман, — напомнил «Ъ» первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов. — Мусульмане России уже неоднократно проводили коллективные молебны с мусульманами других государств. Мы всецело поддерживаем такие добрые инициативы, в том числе и призыв к коллективному молебну, озвученный Папой Римским Франциском».

В РПЦ «Ъ» также сказали, что положительно оценили инициативу Папы, поскольку верующие люди не могут в этой ситуации оставаться безразличными. «Сама по себе эта инициатива объединяет людей доброй воли, которые стараются делать всё от них зависящее для того, чтобы преодолеть этот кризис, — заявил «Ъ» сотрудник Секретариата Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межхристианским отношениям священник Алексей Дикарев.— Русская Православная Церковь в лице своих пастырей и верующих молится о скорейшем прекращении пандемии». Напомним, что 3 апреля Патриарх Кирилл совершил объезд вокруг Москвы с иконой «Умиление». В РПЦ с начала пандемии проводятся службы с чтением акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы «об избавлении от вредоносного поветрия — коронавирусной инфекции».

На ежедневные усилия обратили внимание и представители других конфессий. По словам члена правления Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников), епископа Константина Бендаса, в евангельских церквях также «поддерживают все инициативы, в том числе и главы Римско-Католической Церкви», и будут молиться.

«Мы ежедневно совершаем специальную молитву об избавлении от коронавируса и за тех, кто заболел. Мы 14 мая также будем молиться. Я думаю, что идея Папы Римского правильная, чтобы все молились за всех. Это правильный призыв, но важно, чтобы помимо молитвы люди помогали друг другу, думали друг о друге», — заявил «Ъ» главный раввин России Берл Лазар. «Слова о необходимости любви к ближнему в этот период необходимо осмыслить, — отметил он. — Мы видим врачей, которые готовы рисковать своей жизнью ради другого человека, и мы должны думать друг о друге, любить. У нас сегодня закрыты синагоги потому, что мы любим друг друга. Люди, к сожалению, не понимают, что карантин в том числе призван раскрыть главную задачу нашей жизни. В этот период надо понять, что мы отвечаем друг за друга в полной мере. Молитва — это хорошо, но этого недостаточно, необходимо объединить совместные усилия для борьбы с эпидемией и оказать помощь тем, кто в ней нуждается».

Источник: Коммерсантъ