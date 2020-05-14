14 мая – Всемирный день молитвы, поста и дел милосердия ради прекращения эпидемии COVID-19

14 мая – Всемирный день молитвы, поста и дел милосердия ради прекращения эпидемии COVID-19

Май 14, 2020

Верховный комитет по осуществлению Декларации о человеческом братстве, созданный в Абу-Даби в августе прошлого года, обратился со специальным посланием к «братьям, верующим в Бога-Творца, и к братьям по человечеству, где бы они ни находились». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В то время как жизни миллионов людей во всем мире угрожает быстрое распространение нового коронавируса, Верховный комитет, подчеркивая важную роль врачей и научных исследований, увещевает «не забывать обращаться в этом серьезном испытании к Богу-Творцу».

«Мы приглашаем всех людей во всем мире обратиться к Богу, – читаем в тексте послания, – вознося молитвы и прошения, постясь и совершая дела милосердия согласно своей религии, своим верованиям или своему учению, дабы Он положил конец этой , освободил нас от нынешнего страдания, помог ученым найти против неё лекарство, дабы Он избавил мир от санитарных, экономических и гуманитарных последствий распространения этого серьезного вируса». Религиозные деятели подчеркивают, что необходимо «воззвать к Богу единым голосом, чтобы Он уберег человечество, помог преодолеть пандемию, вернул безопасность, стабильность, здоровье и благополучие и после окончания пандемии соделал наш мир более человечным и более братским».

ДЕНЬ МОЛИТВЫ, ПОСТА И ДЕЛ МИЛОСЕРДИЯ НАЗНАЧЕН НА ЧЕТВЕРГ 14 МАЯ.

Своё участие в этом начинании официально подтвердили многочисленные религиозные организации и частные лица. Среди них – католическое движение Фоколяров, Патриарх Константинопольский Варфоломей, Всемирный Совет Церквей и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

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