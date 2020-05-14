14 мая – Всемирный день молитвы, поста и дел милосердия ради прекращения эпидемии COVID-19

Верховный комитет по осуществлению Декларации о человеческом братстве, созданный в Абу-Даби в августе прошлого года, обратился со специальным посланием к «братьям, верующим в Бога-Творца, и к братьям по человечеству, где бы они ни находились». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В то время как жизни миллионов людей во всем мире угрожает быстрое распространение нового коронавируса, Верховный комитет, подчеркивая важную роль врачей и научных исследований, увещевает «не забывать обращаться в этом серьезном испытании к Богу-Творцу».

«Мы приглашаем всех людей во всем мире обратиться к Богу, – читаем в тексте послания, – вознося молитвы и прошения, постясь и совершая дела милосердия согласно своей религии, своим верованиям или своему учению, дабы Он положил конец этой эпидемии, освободил нас от нынешнего страдания, помог ученым найти против неё лекарство, дабы Он избавил мир от санитарных, экономических и гуманитарных последствий распространения этого серьезного вируса». Религиозные деятели подчеркивают, что необходимо «воззвать к Богу единым голосом, чтобы Он уберег человечество, помог преодолеть пандемию, вернул безопасность, стабильность, здоровье и благополучие и после окончания пандемии соделал наш мир более человечным и более братским».

ДЕНЬ МОЛИТВЫ, ПОСТА И ДЕЛ МИЛОСЕРДИЯ НАЗНАЧЕН НА ЧЕТВЕРГ 14 МАЯ.

Своё участие в этом начинании официально подтвердили многочисленные религиозные организации и частные лица. Среди них – католическое движение Фоколяров, Патриарх Константинопольский Варфоломей, Всемирный Совет Церквей и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.