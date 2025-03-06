Информация о Всероссийском юбилейном паломничестве в Рим

Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве сообщила подробности о предстоящем Всероссийском юбилейном паломничестве в Рим.

Паломничество пройдет с 14 по 20 октября 2025 года.

Для Архиепархии зарезервировано 25 мест: по 5 мест для каждого деканата.

Дорогу до Рима и обратно нужно организовать самостоятельно.

Стоимость программы в Риме — 800 евро с человека.

В стоимость не входят расходы на оформление визы, обеды, ужины.

Записаться и получить дополнительную информацию можно через деканов.



(Фото: CNS / Lola Gomez)