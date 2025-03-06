Информация о Всероссийском юбилейном паломничестве в Рим
Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве сообщила подробности о предстоящем Всероссийском юбилейном паломничестве в Рим.
Паломничество пройдет с 14 по 20 октября 2025 года.
Для Архиепархии зарезервировано 25 мест: по 5 мест для каждого деканата.
Дорогу до Рима и обратно нужно организовать самостоятельно.
Стоимость программы в Риме — 800 евро с человека.
В стоимость не входят расходы на оформление визы, обеды, ужины.
Записаться и получить дополнительную информацию можно через деканов.
(Фото: CNS / Lola Gomez)
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