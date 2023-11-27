Информационное сообщение о LVIII заседании Пленарного собрания Конференции католических епископов России (ККЕР)

23–24 ноября 2023 года в приходском доме в г. Тольятти прошло LVIII заседание Пленарного собрания Конференции католических епископов России (ККЕР) под председательством Архиепископа Павла Пецци, Ординария Архиепархии Божией Матери в Москве. В заседании приняли участие Епископ Кирилл Климович (Епархия Св. Иосифа в Иркутске, вице-председатель), Епископ Иосиф Верт SJ (Преображенская епархия в Новосибирске), Епископ Клеменс Пиккель (Епархия Св. Климента в Саратове), а также секретарь Конференции свящ. Штефан Липке SJ. Епископы также приветствовали нового советника Нунциатуры, монс. Мислава Ходжича, представившего Апостольского нунция в Российской Федерации, Архиепископа Джованни д’Аниелло.

Участники заседания с благодарностью вспомнили некоторые события лета и осени 2023 года, в том числе юбилей Могилевской архиепархии и её бывшего прокафедрального собора — храма Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге, а также Всероссийскую встречу молодежи и участие группы из России во Всемирном дне молодежи в Лиссабоне.

ККЕР обращается к верующим с призывом продолжить участие в синодальном процессе, которому будет посвящено совместное послание епископов к началу Адвента. Епископы приглашают группы в приходах и общинах вновь собираться для обсуждения новых синодальных документов, и до 19 мая 2024 года прислать итоги обсуждения напрямую своим епископам.

Епископы также вновь обращают внимание верных на реалии нашего мира, — прежде всего, на страдание людей от войн и насилия, — и просят молиться о дарах мира, свободы, справедливости и достоинства для всех, особенно для людей в Святой Земле, в Украине и на Кавказе. Пусть эти молитвы сопровождаются постом и делами любви!

Епископы считают важной задачей, своей и всей Церкви, заботу о новых призваниях, а также о сохранении призвания тех священников и монашествующих, которые уже служат в Церкви, в частности, в России. Они также призывают верных ценить служение монашествующих в поместных Церквах и тесно с ними сотрудничать.

Епископы благодарят за служение благотворительную организацию «Каритас» и всех, кто в Церкви заботится о бедных и больных; необходимо укреплять сотрудничество между всеми, кто трудится в этой области на всероссийском уровне.

ККЕР также просит верных начать подготовку к празднованию Юбилейного 2025 года, в частности, через углубленное знакомство с учением Второго Ватиканского собора и через духовные упражнения, включающие в себя моменты молчания и личной молитвы. Время усиленной совместной молитвенной подготовки к юбилею в России начнется в Пепельную среду, 14 февраля 2024 года.

Ценя вклад органистов и хоров в священнопразднование литургии и надеясь на дальнейшее развитие этого служения, ККЕР приняла программу школы органистов на основе церковной музыки, организованной Фондом «Искусство добра» при Кафедральном соборе в Москве.

Епископы обращаются с просьбой к пастырям и общинам быть открытыми к делу защиты несовершеннолетних и уязвимых лиц, и подчеркивают необходимость соблюдения всех норм в данной сфере, а также важность общения с пострадавшими.

По окончании заседания епископы отправились в г. Маркс (Саратовская область) для участия в праздновании знаменательной годовщины — 30-летия освящения первого нового храма в современной России: храма Христа Царя Вселенной (26 ноября 1993 года).

Следующее заседание Пленарного собрания ККЕР состоится 28–29 февраля 2024 года в Иркутске.



Архиепископ Павел Пецци

Председатель

свящ. Штефан Липке SJ

Секретарь



Источник: Конференция католических епископов России

(Фото — kath-ru.blogspot.com, dscs.ru)