Информационное сообщение о LVII заседании Пленарного собрания Конференции католических епископов России

28 февраля — 1 марта 2023 года в Реколлекционном доме «Вифлеем» (д. п. Мочище, под Новосибирском) прошло LVII заседание Пленарного собрания Конференции католических епископов России (ККЕР) под председательством Архиепископа Павла Пецци, Ординария Архиепархии Божией Матери в Москве. В заседании приняли участие Епископ Иосиф Верт SJ (Преображенская епархия в Новосибирске, вице-председатель), Епископ Кирилл Климович (Епархия Св. Иосифа в Иркутске), Епископ Клеменс Пиккель (Епархия Св. Климента в Саратове) и Вспомогательный Епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин OFMConv, а также секретарь Конференции свящ. Штефан Липке SJ. Во встрече также принял участие Апостольский Нунций в Российской Федерации Архиепископ Джованни д’Аниелло, вместе с советником Нунциатуры монс. Петром Тарнавски.

Епископы снова обращают внимание верных на реальность нашего мира, на страдания людей от войны и насилия, а также от природных бедствий, например, на страдания людей в Украине, на Кавказе, в Сирии и Турции, а также во многих других местах нашего мира, на страдания, связанные с последствиями разлуки, развода, конфликтов и домашнего насилия, на боль, связанную с многочисленными абортами, на беду голодающих, бездомных и всех нуждающихся. В этой ситуации епископы просят верных и всех людей доброй воли снова обратиться к посланию Папы Франциска о посте и синодальности, в котором он призывает к ежедневному подвигу побеждать себя и собственные ожидания, выходя на встречу Господу и нашим ближним.

Епископы предлагают всем верным обращать особое внимание на следующие средства, необходимые для развития Церкви в духе синодальности:

1. Молитва:

Стоит неустанно взывать к Господу, Источнику жизни и добра, посильно постясь и созерцая Его любовь, которая привела Его даже до смерти на Кресте, а затем — к новой жизни и славе воскресения.

2. Диалог:

Необходимо делиться нашими переживаниями с родными, близкими и друзьями. Никакое виртуальное общение, как оно ни важно и полезно, не может заменить непосредственное общение — словами и без слов. Помимо того, стоит обращаться к тем, кто в разном смысле слова находится «на той стороне». Не может быть исцеления без того, чтобы мы слушали и принимали всерьез то, чем делится другой человек, даже если нам трудно понять его или неприятно, а порою даже больно от того, что он говорит.

3. Деятельная любовь:

Уже давно католики, как на Юго-Западе страны, так и во всей России, помогают людям любого вероисповедания, происхождения и любых взглядов. Общинам стоит усилить свои устремления делать добро всем людям, которым только могут.

Обращая внимание на случаи высылки священников и мирян и на случаи осквернения памятников, ККЕР просит власти, а также всех верных и служителей, быть открытыми к евангельским ценностям, которые несет Католическая Церковь, являющаяся небольшой, но интегральной и неотъемлемой частью российского общества.

ККЕР просит верных продолжить путь синодальности, личного распознавания, а также деления в малых группах и приходских общинах тем, что означает быть миссионерской, открытой Церковью. Она просит пастырей и монашествующих быть открытыми к такому диалогу, основанному на слушании Слова Божьего, на праздновании таинств и личной молитве.

Особое внимание епископы обращают на юбилей: 800 лет назад, на Рождество 1223 г., в городке Греччо св. Франциск Ассизский впервые поставил рождественский вертеп. При подготовке и проведении рождественских праздников приходам стоит, по возможности, в сотрудничестве с францисканскими общинами, подчеркнуть значимость этой старой католической традиции, к нашей радости уже ставшей общехристианской.

Епископы просят пастырей и общины быть открытыми к делу защиты несовершеннолетних и уязвимых лиц. Они постановили, что работать с несовершеннолетними в церковных структурах могут только те, кто прошел подготовку по этому вопросу и кто предоставил соответствующую справку о несудимости.

ККЕР просит верных не легкомысленно подходить к вопросу, чему учит и к чему призывает Церковь. Достоверную информацию по этим делам можно получить, читая официальные ресурсы Святого Престола, ККЕР, и епархий.

Епископы приняли общий план подготовки чтецов и аколитов перед поставлением в такие служения епископом. Они также намерены по епархиям собрать группы для обучения основным знаниям и навыкам, необходимым церковным органистам. В ближайшее время будет сообщено о подробностях, так что курсы могут начаться с осени этого года.

ККЕР приняла обработанный русский текст Лоретанской литании Пресвятой Деве Марии. Он будет опубликован в ближайшие дни.

Касательно литургических цветов ККЕР напоминает служителям и общинам нормы п. 346 Общего наставления к Римскому Миссалу и подчеркивает, что черный цвет литургических облачений может использоваться на заупокойных Мессах, при совершении обрядов погребения и Литургии Часов по усопшим там, где есть такой обычай. На Мессах и других богослужениях в честь Пресвятой Девы Марии, как правило, используются литургические облачения белого цвета. При этом допускается использование белых облачений с элементами голубого цвета. Использование литургических облачений голубого цвета неуместно.

Епископы переизбрали Архиепископа Павла Пецци, как председателя ККЕР. Его заместителем стал Епископ Кирилл Климович. Секретарем был переизбран свящ. Штефан Липке SJ. Данные назначения действуют сроком на три года.

Своим представителем на Синоде в Риме (осенью 2023 и осенью 2024 г.) епископы избрали Архиепископа Павла Пецци, а его заместителем — Епископа Клеменса Пиккеля.

Епископы снова приглашают на следующие годовщины в 2023 году: 240 лет основания Могилевской Архиепархии; 150 лет освящения её прокафедрального собора Успения Богородицы в Санкт-Петербурге. Память об этих событиях будет отмечаться 2-4 июня 2023 г. в Санкт-Петербурге (торжественная Месса: в субботу, 3 июня, днём).

Епископы надеются на возможность отправить на Всемирный день молодежи (2-6 августа) хотя бы небольшую группу в Лиссабон. Одновременно они приглашают всех молодых католиков от 16 до 30 лет на встречу молодежи России в Санкт-Петербурге (23-27 августа).

С 7 по 9 ноября в Москве состоится памятное мероприятие по случаю столетия Московского процесса против католического духовенства.

Еще одна важная годовщина — 30 лет освящения первого нового храма в современной России: храма Христа Царя Вселенной в г. Марксе (Саратовская область) — будет отмечаться 26 ноября 2023 года.

Следующее заседание Пленарного собрания ККЕР состоится с 22 по 24 ноября 2023 г. в Тольятти.



Архиепископ Павел Пецци

Председатель

свящ. Штефан Липке SJ

Секретарь