Индульгенции для усопших верных продлены на весь ноябрь

В связи с продолжающейся пандемией и мерами по её сдерживанию Апостольская пенитенциария продлила ноябрьские полные индульгенции на весь месяц, обнародовав специальный декрет, аналогичный документу от 22 октября 2020 года.

В тексте говорится, что решение ватиканского ведомства стало ответом на многочисленные просьбы епископов из разных стран мира в связи с ситуацией пандемии коронавируса. В частности, индульгенция, которую верные стяжают, посещая кладбище и молясь об усопших, может быть получена не только в один из дней с 1 по 8 ноября, как установлено церковным правилом, но в любой день ноября.

Полная индульгенция, стяжаемая в день Поминовения усопших верных 2 ноября теми, кто посещает в этот день любой храм или ораторий и произносит молитву «Отче наш» и Символ веры, может быть получена в любой другой день ноября.

Пожилые, больные и те, кто не может выйти из дома из-за ограничительных мер в связи с эпидемией, могут стяжать полную индульгенцию об усопших, духовно присоединяясь к другим верным, полностью отчуждаясь от какого-либо греха и имея намерение при первой возможности исполнить обязательные условия для индульгенции (исповедоваться, причаститься и помолиться о нуждах Св. Отца). Они должны также прочесть перед образом Иисуса или Пресвятой Богородицы благочестивые молитвы об усопших, например, Утреннюю хвалу или Вечерню из бревиария, Розарий или венчик Божественному милосердию, посвятить некоторое время молитвенному чтению евангельского отрывка, предложенного литургией об усопших, или же совершить дело милосердия, принося Богу собственные болезни и страдания.

Священники призваны в этот период посвящать себя с особой щедростью совершению Таинства Примирения и причащению больных.



Источник: Vatican News