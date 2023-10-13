Индонезия: в правительственных документах будут писать «Иисус Христос» вместо «Иса аль-Масих»

Власти Индонезии отказываются от использования в официальных документах имени «Иса аль-Масих» и будут использовать имя «Иисус Христос» (Yesus Kristus). Речь идет, в частности, о календаре государственных праздников, куда входят три христианских торжества: Рождество, Страстная Пятница и Вознесение, пишет «Благовест-инфо» со ссылкой на UCANews.

До сих пор в документах использовалось «Иса аль-Масих» – именно так Иисуса, которого мусульмане почитают как одного из пророков, называют в Коране. Как сообщает агентство Fides со ссылкой на индонезийское министерство по делам религий, реформа проводится по просьбе христианских церквей страны.

Многие христиане приветствовали это решение индонезийского правительства, другие не видят в нем особого смысла, говоря, что «все и так знают, что Иса аль-Масих – это Иисус Христос». В любом случае, горячих споров реформа не вызвала, отмечает Fides.

Епископ города Паданг Витус Рубианто Соличин заявил агентству, что христианам стоит проявить «бдительность» в связи с нововведением правительства. «Нам бы очень не хотелось, чтобы это обернулось так, как в Малайзии, и нам запретили бы использовать имя Иса аль-Масих, – заявил прелат. – Важно сохранять свободу во всем, в том числе в языке. Индонезийские христиане постоянно используют арабские слова: «аль-Китаб» (Библия), «Инжиль» (Евангелие), «джамаат» (община). Остается надеяться, что правительство будет уважать достоинство, права и свободу всех верующих Индонезии, без дискриминации».

Как и во многих странах, индонезийские христиане также используют арабское слово «Аллах», говоря о Боге. В соседней с Индонезией Малайзии правительство запретило христианам использовать это слово в 2008 году. Христиане много лет оспаривали данное решение, пока, наконец, Верховный суд не признал запрет неконституционным и не отменил его в 2021 году.