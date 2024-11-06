In memoriam: священник и музыкант Пётр Корнелюк (04.02.1970 — 04.11.2024)

Ночью 4 ноября в возрасте 54 лет скончался в реанимации от менингита отец Пётр Корнелюк, настоятель монастыря св. Франциска Ассизского в Москве, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Catholic.by.

Пётр Корнелюк родился 4 февраля 1970 года в деревне Старое Село в Брестской области в католической семье. С детства интересовался музыкой. Учился в музыкальной школе, играл на скрипке. После 8 класса поступил в Брестское музыкальное училище по классу скрипки. Затем поступил в Минский университет культуры, который окончил в 1994 году; некоторое время работал в камерном оркестре Брестской филармонии.

В конце 1990-х годов вступил в Орден Братьев Меньших Конвентуальных (одна из трёх ветвей францисканцев), учился в Польше и России, окончил Высшую духовную семинарию «Мария – Царица апостолов» в Санкт-Петербурге. 4 октября 2007 года был рукоположен во священники. Служил в различных францисканских общинах в России: в Черняховске (Калининградская область), Астрахани, Калуге, Санкт-Петербурге.

В последние годы был настоятелем монастыря святого Франциска Ассизского в Москве, где окормлял белорусов-католиков Москвы и Московской области, регулярно совершая для них богослужения на белорусском языке.

1 ноября отец Пётр был госпитализирован, верующие совершали непрерывную молитву о нем. Помолиться за священника призывал также глава Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци.

«Его жизнь в следовании за Христом через подражание святому Франциску стала огромным даром для нашей Церкви, для множества людей, которых отец Петр утешал и радовал своей преданностью Богу, своей добротой и простотой, своим замечательным чувством юмора, и конечно своим неповторимым музыкальным талантом, которым он так щедро делился с нами с подлинно францисканским восхищением перед красотой и гармонией этого сотворенного Богом мира, – написал в послании соболезнования архиепископ Павел Пецци. – Его безвременный уход — это большое горе для францисканской общины и для всех, кто знал и любил отца Петра, особенно в приходах в Москве, Санкт-Петербурге, Черняховске, Калуге, Астрахани, где проходило его служение».

Отец Пётр будет похоронен 8 ноября в д. Старое Село Брестского района в Беларуси. Мессу в приходском храме в Чернавчицах совершит вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.

В Москве прощание с о. Петром состоится 6 ноября в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. В 14 часов в соборе будет отслужена месса с участием архиепископа Павла Пецци, Апостольского нунция в России архиепископа Джованни Д’Аниелло и ординария Саратовской епархии епископа Клеменса Пиккеля, сообщает францисканский портал «Мир и добро».



Вечный покой даруй, Господи, новопреставленному отцу Петру, и свет вечный да светит ему.

Да покоится в мире Христовом. Аминь.

Фото: Ольга Хруль