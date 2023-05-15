Икону «Троица» Андрея Рублева передадут РПЦ

Икону «Троица», написанную Андреем Рублевым, решили передать Русской Православной Церкви по решению президента России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт РПЦ.

«В ответ на многочисленные просьбы православных верующих президентом Российской Федерации В.В. Путиным принято решение о возвращении Русской православной церкви чудотворной иконы «Троица», написанной преподобным Андреем Рублевым», — говорится в сообщении.

Икона хранилась в собрании Государственной Третьяковской галереи.

После передачи церкви икону планируют выставить для «общенародного поклонения» в Храме Христа Спасителя в столице в течение года. После этого образ перевезут в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Икона «Святая Троица» считается главным произведением Андрея Рублева. Он написал ее для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря между 1422 и 1427 годами. До революции 1917 года икона хранилась в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Третьяковке ее передали в 1929 году.

Стены музея она покидала во время эвакуации в Великую Отечественную войну, а также в июле 2022 года, когда ее привозили в Свято-Троицкую Сергиеву лавру по случаю 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского и основания Троицкого собора лавры. Также с 1997 года икону ежегодно, на День Святой Троицы, ненадолго переносят в храм святителя Николая в Толмачах — это храм при Государственной Третьяковской галерее, где созданы специальные условия для хранения уникальных икон.