Иконография и культ святой Цецилии в Риме

В Мартирологе, составленном святым Иеронимом (окончательная версия которого, как известно, восходит к V веку), дата 22 ноября обозначена как dies natalis римской мученицы Цецилии. Гробница этой святой, согласно легендам и археологическим исследованиям прошлого века Джованни Баттиста де Росси и Джозефа Вильперта, располагалась в самом сердце катакомб Каллиста, рядом со склепом Римских Пап.

Стены обширной крипты буквально усеяны знаками почитания самых известных святых в окрестностях Аппиевой дороги, таких как Себастьян Миланский, Квириний Сисцийский, уроженцы Африки Поликам и Оптат Милевитский. Об их деяниях свидетельствуют фрески, украшающие с конца V века величественный световой люк. ‹…› В большой нише также воздвигнут памятник Цецилии. Кроме того, в крипте находится – хотя и сильно обветшавшая – картина-икона, датируемая VII веком, полустёршееся изображение, которое содержит следы фрески и мозаики. На картине изображена молящаяся мученица Цецилия, молодая и одетая как византийская царица. На других мозаиках и фресках периода раннего средневековья мы видим Папу Римского Урбана, присутствующего при страстях и кончине молодой христианки, и бюст Христа-Вседержителя. В середине XIX века склеп святой Цецилии в катакомбах Каллиста, систематически раскапываемый и реставрируемый, посетил Папа Пий IX; все эти открытия произвели на него огромное впечатление, и он поддержал римского археолога в его неустанных трудах.

Ещё одно место, напоминающее о святой Цецилии, расположено в самом сердце римского района Трастевере, где находится titulus Caeciliae, упомянутый в актах синода 499 г., а затем в актах синода 595 г., в то время как в Liber Pontificalis этот монумент называется ecclesia sanctae Caeciliae. При раскопках XIX века (и более поздних исследованиях) под нынешней базиликой были обнаружены здания имперской эпохи с жилыми помещениями, относящимися ко II веку после Рождества Христова, и позднеантичная терма, в которой по легенде была совершена мученическая казнь Цецилии. В раннехристианском здании был обнаружен баптистерий с шестиугольным бассейном, облицованным мрамором и, вероятно, некогда украшенный балдахином. Баптистерий был богато декорирован мозаикой и живописью, относящимися к VI веку, впоследствии восстановленными в раннем средневековье.

В IX веке Папа Римский Пасхалий I (817-824) полностью отреставрировал комплекс базилики и велел украсить апсиду мозаикой с изображением святых на золотом фоне. В центре – Христос в золотых одеждах, по бокам – святой Павел, святая Цецилия, Папа Пасхалий I (узнаваемый по квадратному нимбу), святой Пётр, святой Валериан и святая Агата. Внизу изображены агнцы-апостолы, идущие к апокалипсическому Агнцу, а золотая надпись на синем фоне напоминает об основании культового здания. В 1293 году Арнольфо ди Камбио украсил базилику великолепным киборием, а в 1600 году Стефано Мадерно вылепил знаменитую статую, которая представляет собой беспомощное тело Цецилии. Ныне скульптура помещена под алтарём.

Внутренняя сторона фасада великолепной базилики в Трастевере была расписана Пьетро Каваллини (1289–1293): он изобразил там Страшный суд, где Пресвятая Дева Мария и святой Иоанн Креститель стоят в окружении апостолов, в то время как ангелы трубят, возвещая начало суда.



Фабрицио Бисконти

На миниатюре — Жак Бланшар (приписывается), «Святая Цецилия», XVII в. (Эрмитаж)

Источник: Vatican News