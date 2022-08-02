III Католический фестиваль имени св. Игнатия Лойолы прошёл в Томске (+ ФОТО)

В минувшее воскресенье 31 июля торжественно завершился Юбилейный Год, провозглашенный Папой Франциском по случаю 500-летия обращения Святого Игнатия Лойолы. А в приходе Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария г. Томска в этот день прошёл III Католический фестиваль, посвящённый основателю Общества Иисуса. Последний раз подобный праздник проводился два года назад, поскольку не было возможности его организовать из-за пандемии. Но в этом году всё удалось, и Фестиваль снова порадовал как гостей, так и устроителей. Рассказом о празднике поделились его непосредственные участники — священник Янез Север SJ и Анна Завадская, приехавшие в гости к томичам из соседнего Новосибирска.

К этому фестивалю готовился весь приход. Заранее распределили, кто за что будет отвечать. Одни прихожане делали мастер-классы. Другие отвечали за приготовление угощений.

Всё началось со Святой Мессы, которую возглавил настоятель томского прихода отец Войтех Зиолек в сослужении с собратом-иезуитом отцом Янезом Севером. Интересно, что во время этой службы в качестве музыкального сопровождения к приходскому хору иногда добавлялся дуэт исполнителей-африканцев.

А сразу после богослужения состоялось открытие фестиваля. Было очень многолюдно и многонационально. Гости были из России, Франции, Испании. Особенно много гостей из Африки: Нигерии, Ганы, Кот-д’Ивуара, Камеруна, Эквадора. Ведь в Томске учится много студентов-католиков из разных стран. Так что фестиваль получился ещё и международный.

Сам принцип фестиваля был такой: гости обменивали деньги на специальные «лойолки». «Лойолка» — это такая стилизованная купюра, на которую можно было купить угощение или приобрести какую-нибудь интересную вещь, а также поучаствовать в разных мероприятиях, получить какой-нибудь приз. А ещё все «лойолки» имели свой индивидуальный номер, поэтому они автоматически становились билетами для Главного призового розыгрыша.

Там была открыта антикварная лавка, работали мастер-классы по изготовлению брошей, заплетались декоративные косы, был мастер по аквагриму.

На протяжении всего праздника было много музыки, игр, проходили разные конкурсы. Например, конкурс кондитеров в этом году выиграла Марина Романченко.

Была очень вкусная еда: бутерброды, блинчики, сладкая вата и многое другое. Кроме того прихожанами были приготовлены маленькие гамбургеры, которые сделали в количестве 180 штук из домашних булочек и котлеток.

А армянская диаспора приготовила шикарный плов – в большом казане на открытом огне. Это было очень колоритно и здорово!

В итоге гости съели всё, так что ничего не осталось.

Также желающие могли поучаствовать в специальной викторине на тему событий из жизни святого Игнатия.

И даже «сам» Игнатий Лойола «приехал» на фотосессию.

Творческие прихожане могли продемонстрировать свои таланты. Молодежная группа из Африки показывала танцевальные номера, они пели, исполняли сальсу, были народные танцы. У них был такой настоящий бэнд – гитара, клавишные, ударные, с хорошим качественным звуком. С большим восхищением публика встретила народные танцы африканца, одетого в национальную яркую одежду. Это был хит! В-общем, получилась очень богатая музыкально-развлекательная программа…

В финале был разыгран Главный приз праздника — традиционный велосипед. В этом году его выиграл мальчик, который от неожиданной радости сначала запрыгал, а потом вдруг заплакал – тоже от радости.

А завершился Фестиваль общей молитвой.



Дополняет рассказ о празднике фоторепортаж нашего внештатного корреспондента о. Янеза Севера, SJ: