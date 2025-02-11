ИИ как инструмент борьбы с бедностью

В послании президенту Франции Эммануэлю Макрону – по случаю парижского саммита по вопросам искусственного интеллекта – Папа Франциск выражает надежду на создание платформы, которая позволит использовать новые технологии для борьбы с бедностью, защиты культурного наследия и обеспечения экологической устойчивости. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец напоминает, что только человеческое сердце способно раскрыть смысл нашего существования. В подтверждение этой мысли он приводит слова Блеза Паскаля: «Сердце не может заблуждаться», – тогда как алгоритмы могут быть использованы для манипуляций и ввести в заблуждение.

Папа выражает надежду, что будущие саммиты уделят больше внимания социальным последствиям новых технологий, их влиянию на межличностные отношения, сферу информации и образования. Главным же останется антропологический вопрос: станет ли человек в контексте технологического прогресса действительно лучше, более зрелым духовно, осознающим достоинство своей человеческой природы, более ответственным, более открытым к другим, особенно к самым нуждающимся и слабым? Нельзя оставлять без внимания голос бедных, тех, кого обычно не приглашают к обсуждению и принятию решений. В то же время Папа высоко оценивает усилия организаторов саммита, которые привлекают максимально широкий круг участников и экспертов к размышлению, «способному привести к конкретным результатам».

«Желаю, чтобы саммит в Париже содействовал созданию платформы общественного интереса в области ИИ, чтобы каждая страна могла использовать его как инструмент развития и борьбы с бедностью, а также для защиты локальных культур и языков. Лишь так все народы Земли смогут внести вклад в формирование данных, на основе которых работает искусственный интеллект, отражая подлинное многообразие и богатство человечества».

По словам Папы, при отсутствии должного контроля ИИ может проявить свою «угрожающую сторону» и стать вызовом для достоинства человека. Поэтому эффективная политика должна вписывать технологические инновации в более широкий проект, ориентированный на общее благо.

«Я убеждён, – пишет Епископ Рима, – что искусственный интеллект может стать мощным инструментом для учёных и специалистов, стремящихся находить инновационные и креативные решения ради экологической устойчивости нашей планеты. Однако нельзя забывать, что потребление энергии, связанное с работой инфраструктуры ИИ, само по себе крайне высоко».

«Наш главный вызов – это сам человек, и так будет всегда. Не будем забывать об этом», – подчёркивает в конце послания Святейший Отец.