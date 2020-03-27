Иерусалимский храм Воскресения Христова не будет закрыт

Три церковные общины, являющиеся хранителями Гроба Господня, выступили 26 марта с заявлением, в котором говорится, что величайшая христианская святыня – храм Воскресения в Иерусалиме – не будет закрыт, сообщает портал Благовест-инфо.

Таким образом, представители православного и армянского Патриархатов Иерусалима, а также францисканской Кустодии Святой Земли опровергли появившуюся ранее информацию, будто Храм Гроба Господня был закрыт вечером 25 марта из-за эпидемиологической ситуации. Авторы заявления, опубликованного на сайте православного Иерусалимского Патриархата, отмечают, что у Гроба Господня по-прежнему будут совершаться богослужения, однако число верующих, которым будет разрешено войти в храм, будет резко ограничено.

Ниже следует текст заявления: «В связи с развитием ситуации в Святой Земле мы, главы трех Общин, которым Божественный Промысел предоставил милость и честь возносить хвалу Господу в Базилике Святого Гроба и Воскресения, хотим сообщить, что богослужения Общин – греко-православной, латинской и армянской – продолжатся регулярно, хотя, из соображений безопасности и во избежание риска распространения инфекции COVID-19, число участников богослужений будет сокращено до нескольких человек, а Базилика будет открыта только во время Литургий. Хотим заверить, что внутри Базилики молитвы трех Общин продолжатся и даже усугубятся, и в них мы будем молить Небесного Отца положить конец пандемии, исцелить больных, защитить медицинских работников, ниспослать мудрость пастырям и правителям и вечное спасение – тем, кто ушел из жизни. Мы возносим эти молитвы и того самого места, где, принеся в жертву Свою собственную жизнь на Голгофе и воскресши из Гроба на третий день, Единородный и Возлюбленный Сын Иисус Христос победил зло, грех и смерть».

Заявление подписали: православный Патриарх Иерусалимский Феофил III, Кустод Святой Зкорогавиремли священник Франческо Паттон и армянский Патриарх Иерусалимский Нурахан Манукян