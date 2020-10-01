Христианский фестиваль «Весенний сбор» пройдет в Британии в 2021 году с «коронавирусной гарантией»

Организаторы ежегодного христианского фестиваля «Весенний сбор» (Spring Harvest) сообщают, что он перенесен на весну 2021 года с «коронавирусной гарантией», то есть с возвратом билетов в случае карантинных ограничений, и уже собрано 1.5 млн. фунтов.

В этом году это крупнейшее ежегодное всемирное христианское мероприятие было впервые в его историиотменено из-за пандемии коронавируса, и организаторы предупредили, что отмена будет иметь самые серьезные финансовые последствия. Хотя пандемия и поставила под сомнение будущее«Весеннего сбора», его приверженцы за это время умудрились собрать огромную сумму в 1,5 миллиона фунтов стерлингов для его проведения в 2021 году. Карантинная онлайн-версия фестиваля, прошедшая в апреле, в самый разгар пандемии, все же ознаменовалась большим успехом, поскольку собрала более 1.4 миллиона участников за неделю.

«В этом году мы были потрясены широчайшей поддержкой и щедростью участников, и глубоко благодарны каждому жертвователю, поддержавшему нас в эти сложные годы нашего становления, – говорит Фил Луз, новоназначенный генеральный директор благотворительной христианской организации Essential Christian, курирующей «Весенний сбор». – Вклады этих преданных сторонников помогают нам в нашем служении и грандиозных планах на предстоящий год. Хотя пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб, мы надеемся, молимся и планируем собраться на Пасху в 2021 году. Для дополнительного спокойствия мы предлагаем на каждый билет «коронавирусную гарантию» с полным возвратом суммы, если из-за каких-то карантинных ограничений участнику не удастся посетить наш сбор».

«В первую очередь мы хотим, чтобы каждый гость чувствовал себя в безопасности, – заверяет Эбби Гиннесс, глава«Весеннего сбора». – Мы договорились с владельцами открытых площадок и залов о тщательной постоянной уборке, дезинфекции и прочих строгих санитарно-гигиенических мерах профилактики заражения. Ради полного спокойствия участников, мы предлагаем еще и особую «коронавирусную гарантию» с полной компенсацией затрат при возврате билетов в связи с любыми карантинными обстоятельствами».

«Мы по-прежнему привержены объединению всей церквей разных сетей, общин и деноминаций, чтобы вместе поклоняться Богу, учиться Библейским истинам и ободрять друг друга как единое христианское сообщество, – заверяет Фил Луз. – Следующий год для нас один из важнейших в нашем служении. Наш «Весенний сбор» для нас всегда путеводное событие, когда мы осмысливаем наши духовные свершения, поиски, новые жизненные реалии, задумываемся о нашем общем будущем, служа церкви каждый на своем месте и во всемирной сети, и вместе поклоняясь и служа Господу».

Мероприятия «Весеннего сбора» должны пройти в Батлинс-Скегнессе с 5 по 9 апреля, а также в Батлинс-Майнхеде с 6 по 15 апреля 2021 года, передает Седмица со ссылкой на Christian Today.