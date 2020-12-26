Христиане в Святой Земле испытывают тяготы из-за карантина и прекращения паломничества

Христиане в Святой Земле столкнулись с испытаниями и тяготами во время карантина и прекращения паломничества, однако многие находят радость в молитве и переосмыслении духовных и семейных ценностей, сообщает Седмица со ссылкой на RNS.

Как и большинство христиан Святой Земли, благополучие семьи Акопа Каракашьяна и его керамической мастерской в Старом городе всегда сильно зависело от притока христианских паломников, особенно в канун Рождества. Однако в этом году узкие улочки древнего городского района страшно и непривычно опустели. «Обычно к нам приезжает множество туристов и паломников в это время, идет активная продажа наших изделий, – с грустью говорит Каракашьян. – В этом году все иначе. Туристов и паломников нет вообще, и даже местные жители не появляются из-за падения доходов и опасений заразиться вирусом». Бедствия усугубляются тем, что семья не может посещать Рождественские службы в Вифлееме, ибо власти Палестины закрыли город, в котором родился Иисус.

«Мы вынуждены встречать Рождество дома и смотреть службу по телевизору», скорбит Каракашьян.

Традиционные праздники на Рождество – это драгоценная возможность для крошечного христианского меньшинства Святой Земли (которое составляет менее 2% израильского и палестинского населения, причем продолжает сокращаться), собраться вместе, почувствовать единение в общине единоверцев. Ежегодные Рождественские концерты, спектакли, ярмарки и молитвенные службы в этом году либо отменены, либо резко ограничены. Что еще хуже, из-за карантина их родным, проживающих за рубежом, запрещено навещать родственников в Святой Земле на каникулы, и из-за запрета запертые здесь и там чувствуют себя еще более одинокими.

По словам Рами Асакриха, приходского священника церкви Святой Екатерины в Вифлееме, войны и волнения нередко осложняли празднование Рождества в Святой Земле, однако нынешние 10 месяцев карантина с полным запретом паломничества привели к нищете многие местные семьи – как христианские, так и мусульманские. «Разница в том, что ранее в трудные времена мы всегда получали могучую поддержку от христиан всего мира, – говорит священник. – В этом же году все борются с трудностями, многие быстро нищают, а церковь всеми силами пытается помочь, вселить надежду и заполнить растущую пустоту в душах».

Поместные церкви всегда помогали нуждающимся среди паствы. Однако многие из благотворителей, активно помогавших бедным единоверцам в прошлом, теперь сами борются с нищетой. Так, Хедди Нассер, владелица популярного ресторана близ площади Яслей в Вифлееме, признается, что ее семья давно живет на сбережения, поскольку ее ресторан, как и все общественные заведения, был закрыт в начале марта из-за карантина и закрытия доступа на Западный берег правительством Палестины. «Мы находимся рядом с Рождественской церковью и отелями, и очень многие приезжие посещали наш ресторан по вечерам. После закрытия нам стало очень трудно выживать», говорит Насер. Ее 42-летний сын, ранее работавший в ресторане, сейчас безработный. «Тем не менее, наши дела все же немного лучше, чем у большинства соседей, – смиренно признает Насер. – Господь не оставляет нас. Я молюсь ежедневно утром и вечером, прося Господа избавить мир от вируса. Деньги приходят и уходят, но, слава Богу, мы как-то пока справляемся».

Мария Суад, католический гид из Бейт-Джала, города-спутника Вифлеема, и ее муж, местный туроператор, сидят без работы с марта. Хотя это и сложно, Суад пытается найти в несчастьях поводы для оптимизма.

«Период вынужденного безделья дал нам возможность переосмыслить нашу жизнь и духовно обновиться, – признается Суад – За последние три года в горячке работы у нас не было времени остановиться и задуматься. Неожиданная пауза дала нам возможность укрепить нашу духовные связи друг с другом, родными и близкими». При этом единственный личный контакт пары с единоверцами поддерживается приходящим приходским священником, навещающим 97-летнюю свекровь Суады для совместных молитв. Одно из самых тяжких испытаний для нее – невозможность навестить своих взрослых сыновей и их семьи в Италии и Канаде на Рождественские праздники, как это она всегда делала до эпидемии. «Это тяжело. Остается создавать праздничную атмосферу дома, – говорит Суад. – У нас в этом году больше рождественских украшений, чем когда-либо. Я стала очень много молиться – в надежде, что однажды Господь положит конец этим испытаниям».

Каракашьян подтверждает, что, несмотря на трудности карантина, он дал семье возможность многое переосмыслить в жизни и вере, провести глубокий духовный самоанализ. «Во всяком случае, это испытание явно укрепило нашу веру, – говорит глава христианского семейства. – В трудные времена для каждого вполне естественно искать духовные опоры в вере, чаще обращаться думами и надеждами к Господу, больше молиться. Это укрепляет наш дух и дает нам силы стойко переносить испытания».