Христиане в Судане сообщают об аресте контейнера с Библиями на таможне

Христиане в Судане сообщают об аресте контейнера с Библиями на таможне, хотя 2 млн. христиан в стране испытывают острую нехватку Библий на арабском языке, сообщает Седмица со ссылкой на Christian Headlines.

Христианское духовенство Судана встревожено арестом партии Библий на таможне под предлогом неуплаты таможенных сборов, хотя церковь официально освобождена от всех сборов. Преподобный Саад Идрис Коми, председатель Суданской пятидесятнической церкви, сообщил, что таможенники отказались выдать Библии, несмотря на справку об освобождении от налогов для этой партии груза. Освобождение предоставлено законом Судана об основных правах и свободах за июль 2020 года, который отменяет таможенные пошлины на любую религиозную литературу.

Ботроус Бадави, христианин и советник министра по делам религий и фондов Судана, подал жалобу властям на задержание груза в ходе семинара по вопросам свободы вероисповедания в Хартуме 8 августа. Церковные иерархи сообщают, что 2 миллиона христиан в стране остро нуждаются в Библиях на арабском языке. Бадави также раскритиковал правительство за бездействие по возвращению конфискованных церковных зданий – в том числе католического клуба близ международного аэропорта Хартума. Здание было передано под штаб-квартиру партии «Национальный конгресс», возглавляемой бывшим президентом Омаром аль-Баширом, которого свергли в апреле 2019 года.

Здание Суданской внутренней церкви, используемое Хартумской международной церковью и другими христианскими организациями, было захвачено и передано Национальной службе разведки и безопасности (NISS), которая при бывшем президенте запятнала себя самовольными арестами и заключениями без суда и следствия, жертвами которых были христиане и другие «нежелательные» граждане.

В марте 2020 года правительство Судана распорядилось ликвидировать надзорные комитеты при церквях, учрежденные правительством Башира. После этого шага появились ожидания, что церковную собственность вернут законным владельцам. Христианское духовенство надеется на действия прокуратуры и возбуждение судебных дел по возврату церковных зданий, земель и активов, незаконно конфискованных прежним режимом.

Ввиду достижений страны в области свободы вероисповедания после изгнания Башира, госдепартамент США объявил 20 декабря 2019 года об исключении Судана из списка стран, вызывающих особую озабоченность (CPC) в связи с «систематическими и вопиющими нарушениями свободы вероисповедания» и переводе его в «наблюдательный список». Уже в декабре 2020 года государственный департамент исключил Судан из наблюдательного списка в связи с достигнутыми улучшениями. В частности, закон об основных правах и свободах запретил именовать любую группу граждан «неверными» (такфир), как отмечала Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) в своем отчете за сентябрь 2020 года.

Переходное правительство, приведенное к присяге 8 сентября 2019 года во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдоком, экономистом, получило власть на срок в 39 месяцев. Оно видит свою главную задачу в искоренении давней коррупции и исламистского «глубинного государства», пустившего корни в стране при 30-летнем правлении Башира. После свержения Башира, военные первоначально сформировали военный совет для управления страной, однако под давлением протестов передали власть переходному правительству преимущественно из гражданских лиц, на условии его демократического переизбрания через три года. Ожидалось, что при новой администрации у христиан будет больше голоса.

После отделения Южного Судана в 2011 году, Башир обещал ввести строгую версию шариата (исламского права), а также монополию исламской культуры и арабского языка. Церковные иерархи жаловались, что власти сносили и конфисковали церкви и всячески ограничивали распространение христианской литературы под тем предлогом, что большинство христиан покинули страну после отделения Южного Судана. В апреле 2013 года правительство сообщило о прекращении выдачи лицензий на строительство новых церквей ввиду якобы сокращения населения Южного Судана.

Власти Судана с 2012 года изгоняли иностранных христиан и сносили церковные здания. Помимо облав на христианские книжные магазины и ареста христиан, власти угрожали смертью тем христианам Южного Судана, которые отказывались выдавать своих единоверцев на расправу. В настоящее время Судан занимает высокое 13-е место в списке стран-гонителей христианства (2021 World Watch List), публикуемом христианской правозащитной организацией Open Doors.