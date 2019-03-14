Христиане Сирии через 7 лет после подхода боевиков вспоминают о чудесах

Настоятели христианских церквей в сирийской Сайднае через семь лет после подхода боевиков вспоминают, как избежали захвата, как стали местом спасения для беженцев и как пережили чудеса. «Исторически в Сайднае насчитывалось 40 церквей и монастырей. Но наша страна на протяжении веков подвергалась нашествиям варваров, и на сегодняшний день сохранилась едва ли половина древних храмов», — рассказывает журналистам настоятель церкви Святого Георгия Серафим.

Его церковь появилась в XIX веке над тысячелетними пещерами отшельников. Сначала построили часовню, потом заложили церковь, где хоронили патриархов Антиохийской православной церкви, и она стала местом паломничества. «До начала 2012 года мы даже не знали о войне, нас это не касалось. А потом сюда хлынул поток беженцев, и все церкви Сайднаи, включая нашу, монастырь святого Христофора и женский монастырь Богоматери, стали приютом для людей, искавших спасение и утешение», — говорит настоятель. Он вспоминает, как боевики обстреливали город из минометов, пытались штурмовать Сайднаю, засылали лазутчиков и диверсантов, как местным жителям было страшно выходить на улицы. «Но благодаря нашим военным, ополчению, мы смогли выстоять и победить», — рассказывает Серафим.

Вторая после Иерусалима

Известная еще под своим арамейским именем Данаба, эта местность в 27 километрах к северу до Дамаска была заселена в VI веке до нашей эры. По преданию здесь Каин убил Авеля, здесь зарождалось христианство, и многие жители этого города до сих пор говорят на арамейском языке, на котором проповедовал Иисус. Здесь византийский император Юстиниан I в 546 году заложил женский монастырь Богоматери. Его главным сокровищем остается икона Богородицы, называемая в Сирии Шатура (Православная) — одна из четырех икон, по преданию написанных евангелистом Лукой. В монастырь она попала в VII веке и хранится в отдельной часовне, куда можно войти только без обуви. До начала войны православные верующие со всего света стекались в Сайднаю, чтобы поклониться считающимися вторым по святости после Иерусалима местам. Дева Мария под именем Мариам почитается и в исламе, как мать пророка Исы, поэтому Сайдная является одновременно святыней для мусульман.

Подход террористов и спасение

В 2012 году международные террористические группировки осадили город и приступили к его планомерному уничтожению. Первый снаряд попал на территорию обители в январе, вслед за убийством клирика Антиохийской Православной Церкви иеромонаха Василия (Нассара). Снаряд не разорвался, что многие верующие тогда сочли чудом. Обстрел велся с вершины самой высокой горы Сайднаи, где на высоте 2,1 тысячи метров на уровнем моря построен монастырь Херувимов. В октябре 2013 года в этом монастыре была установлена отлитая в Армении бронзовая 32-метровая вместе с постаментом скульптурная композиция с образом Христа в центре. Скульптура, получившая название «Я пришел спасти мир», установлена с благословения Патриархов Антиохийского и Московского, для утверждения проекта один из лидеров ислама муфтий Сирии Ахмад Хассун в 2005 году встречался с президентом России Владимиром Путиным. Куратором проекта выступила Московская духовная академия при Троице-Сергиевой лавре. Монумент возвышается на историческом паломническом маршруте Константинополь — Иерусалим. Он виден из Ливана, Иордании, Палестины и Израиля. Все три дня, пока шла установка композиции, боевые действия в этом районе не велись, но затем боевики заняли господствующую высоту, разграбили монастырь Херувимов и несколько лет вели обстрелы Сайднаи и соседней Маалюли — еще одной святыни раннего христианства. Маалюля пала, но захвату Сайднаи помешало российское вмешательство, поэтому сирийские христиане считают российских военных, а с ними и весь народ России, освободителями.

Монастырь Богоматери

Настоятельница монастыря Богоматери Феврония напоминает легенду об основании этой самой известной монашеской обители Ближнего Востока. По преданию, Богородица в образе газели привела страдавшую от жары и жажды армию императора Юстиниана к горному источнику, а затем потребовала от него заложить здесь храм, пообещав, что станет его покровительницей. Разгромив персов, против которых он шел тогда на войну, Юстиниан выполнил обещание. Настоятельница вспоминает, как сотни тысяч паломников до войны ежегодно приезжали сюда поклониться иконе Богородицы, как монастырь стал прибежищем для беженцев, в том числе мусульман, когда в 2013 году боевики группировки «Фронт ан-Нусры» (запрещена в России) фактически блокировали город.

Люди в монастыре голодали и неустанно молились иконе Богородицы, вспоминает Феврония. По ее словам, они уже готовились к смерти, когда икона вдруг замироточила — а на следующей день утром в храм пришел мусульманин и рассказал, что во сне к нему явилась Дева Мария и попросила «накормить ее детей». Уже к вечеру в монастырь прибыл грузовик с прицепом, наполненный продуктами от неизвестного благотворителя, еды хватило на три месяца, говорит настоятельница. Это спасло от мучительной смерти сотни и сотни человек, прятавшихся от обстрелов в стенах обители, рассказала она. «И на протяжении войны так было постоянно. Если монастырю было что-то срочно необходимо, помощь всегда поступала, и всегда от неизвестных людей», — делится Феврония.

Вспоминает монахиня и о том, как собиралась из монастырской школы выводить детей к автобусу, который должен был развозить их по домам — но вдруг задержалась, а в эту минуту перед школой разорвался минометный снаряд. Феврония не смогла объяснить, что именно заставило ее остановить детей на выходе. После окончания войны обитель вновь открыла двери для девочек со всего Ближнего Востока. Монастырь принимает детей в возрасте от года и обеспечивает всем необходимым до достижения 18-летнего возраста, после чего девочки могут стать монахинями или вернуться к обычной жизни. «Это священная земля, злости на ней нет места», — говорит Феврония.

Источник: РИА-Новости